Sean De Bie rijdt laatste cross in Bredene: “Veldrijden blijft een nuttige afwisseling”

Drie crossen

Vorig jaar werkte Sean De Bie enkele Spaanse crossen. Vanwege de coronacrisis kan dit nu niet. Deze winter staan er drie crossen op het programma. Twee werden al afgewerkt. Woensdag volgt Bredene. “De cross in Herentals was mijn eerste (38ste op 8’53” van Wout Van Aert, red.). Het was een moeilijk begin op een pittig parcours. Technisch was het lastig en de Skiberg maakte er meteen een fysieke slag van. Er moest veel gelopen worden en dat was ik niet meer gewoon. Ik moest er mij gedurende een uur ‘doorspartelen’ (lacht). Anderzijds was het in mijn eigen regio en dat vond ik wel plezant.”

Zolder

In Zolder hoopte Sean De Bie de top-25 te halen. Het werd een 26ste plaats op 3’24” van winnaar Mathieu van der Poel. “Ik was tevreden met dat resultaat. Deze keer was het uurtje wel snel voorbij. Het was minder technisch dan in Herentals en dat kwam me beter uit. De concurrentie was wel stevig. Doordat er tegenwoordig bijna uitsluitend in ons land crossen worden georganiseerd, komen alle buitenlanders bij ons rijden. Het zorgt voor kwaliteit. Na veertig minuten kende ik in Zolder een kleine dip. Ik voelde nog stijfheid in de armen en de adductoren na de cross in Herentals. Ik merk dat je crossen niet echt verleerd, al was het niet altijd makkelijk om de juiste lijn te kiezen. Dat heeft met ervaring te maken. Iemand als Haussler crost als wegrenner ook enkele keren per jaar. Hij mist die ervaring meer. Wegrenners voelen minder goed aan wanneer ze moeten schakelen of versnellen. Zij zullen ook sneller voor de mountainbike kiezen. Van Keirsbulck en Van Lerberghe crosten in het verleden, maar tegenwoordig zie ik hen niet veel meer in het veld. Woensdag sluit ik de crosscampagne af in Bredene. Meer crossen lukt niet, want maandag vertrek ik met de ploeg op stage naar het Spaanse Altea.”