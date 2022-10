Scorende Malik De Drie kan met Voorde-Appelterre volgende week periodetitel pakken: “Druk ligt bij Overijse”

Voetbal derde nationale AVoorde-Appelterre voor eigen volk tegen Wielsbeke of Tempo Overijse op bezoek bij Anzegem. De resultaten van die wedstrijden zullen volgende week zondag bepalen wie er in derde nationale A met de eerste periodetitel aan de haal gaat. Voor Overijse is dat geen verrassing, want de Vlaams-Brabanders zijn de te kloppen ploeg dit seizoen. Dat fusieclub Voorde-Appelterre met evenveel punten mee bovenaan staat, kan best een verrassing genoemd worden.

Ook in de thuismatch tegen Roeselare-Daisel denderde de stoomtrein van coach Bart De Durpel en zijn team lustig verder. Voorde-Appelterre kwam daarin ongelukkig op achterstand na een owngoal van doelman Figys, maar stelde nog voor de rust orde op zaken met drie doelpunten op amper vijf minuten tijd. Zoals wel meermaals dit seizoen effende Gil Figys het pad. Nadien deed Malik De Drie meteen twee keer de netten trillen.

“Maar je gaat me niet horen vertellen dat dit een makkelijk overwinning was”, geeft De Drie aan. “Akkoord, we waren de betere ploeg en we hebben voor elkaar gestreden, maar we waren bijzonder doeltreffend en hebben de kansen die we kregen ook afgemaakt. Na die achterstand hebben we als ploeg gereageerd en getoond dat onze sterke competitiestart al lang geen toeval meer is.”

De Drie zit inmiddels al aan vier doelpunten dit seizoen en ziet ook dat de Voordse machine op volle toeren draait. “De club heeft in het tussenseizoen in elke linie versterking en ervaring binnengehaald. Na een intense voorbereiding is het duidelijk dat de mayonaise pakt. Er is een gezonde concurrentie binnen de groep en dat houdt iedereen scherp. Bovendien hebben we nog maar weinig te kampen gehad met blessureleed, wat de automatismen dan weer ten goede komt. Enkel ikzelf ben een tweetal weken buiten strijd geweest, maar ondertussen heb ik mijn plekje in het elftal weer veroverd”, vertelt de voormalige Rotterdammer.

Dankzij de ruime 4-1-zege tegen Roeselare-Daisel strijdt Voorde-Appelterre volgende week voor het eerste eindrondeticket. “Overijse zal punten moeten laten liggen, want de kloof van het doelpuntensaldo zullen we niet kunnen dichten. Alle druk ligt bij hen. Zij zijn dit seizoen de uitgesproken favoriet. Bij ons mag alles, maar moet niks. Een verplaatsing naar Anzegem is voor hen geen makkelijke wedstrijd, maar dat geldt evenzeer voor onze thuismatch tegen het als vijfde gerangschikte Wielsbeke”, besluit De Drie.