Scholier Ides Verhulst wint speerwerpen, maar mist EK U18-limiet

atletiekScholier Ides Verhulst (16) prikte zondag op de Athletics Classic meeting in Sint-Niklaas voor eigen club ACW zijn speer 65m78 ver. Hij won de competitie, maar omdat hij de EK U18-misliep bleef de getalenteerde scholier toch wat op z’n honger zitten. Hij mag wel aantreden in het discuswerpen op het EK scholieren.

Verhulst besliste de wedstrijd al met een sterke eerste poging van 65m78. Maar zichzelf nog verbeteren en een gooi doen naar de EK U18-limiet van 69m23 zat er niet in voor de werper die een PR heeft staan van 66m53. “Ik had me goed voorbereid op de wedstrijd. De trainingen gingen goed, maar ik vond het resultaat wat tegenvallend”, gaf hij toe. “Ik had toch nog gehoopt om de limiet voor het EK U18 te halen. Het was de laatste kans om de limiet te gooien, want de deadline is 23 juni. Op technisch vlak is er duidelijk nog wat verbetering mogelijk. Het was wat zoeken om de punt van mijn speer goed te krijgen en eigenlijk vlogen de speren te hoog.”

Hij was dan wel kritisch over zijn wedstrijdoptreden, toch amuseerde hij zich op zijn thuismeeting. “Voor eigen club werpen is natuurlijk wel speciaal. Ik ben het gewend om hier op deze piste te trainen en dat geeft wel een goed gevoel. Ik voel dan dat ik het wel kan.”

Discus op EK U18

Op het EK U18 in Jeruzalem (4-7 juli) neemt hij deel aan het discuswerpen. “Mijn voorbereiding op het EK zal nu enkel bestaan uit discuswerpen. Ik hoop om nog een zevental trainingen te kunnen afwerken. We vertrekken al op 2 juli. Ik heb al wel een paar internationale ervaringen opgedaan. Ik gooide op de werpmeeting van Halle en vorig jaar nam ik deel aan de scholiereninterland in Frankrijk. Ik verwacht dat het EK min of meer iets gelijkaardigs zal zijn, maar het is zeker niet te onderschatten. Wat de ambitie is? Ik hoop toch wel om in de top vijf te geraken. Als ik nog beter zou doen, zou dat super zijn.”

Vanroose: EK U18-limiet

Er kwam wel een limiet voor het EK U18 uit de bus voor Rhune Vanroose. Zij liep op de 2000m steeple naar een toptijd van 6.51.66. Daarmee dook ze bijna vier tellen onder de gevraagde 6.55.48. De loopster van Av Lokeren kon rekenen op prima haaswerk van haar clubgenote Julie Van De Walle.

