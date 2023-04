Schitterende tweede helft tegen Herentals bezorgt RSCA Futsal eerste bekerwinst in clubgeschiedenis

VOLLEYBAL - CHAMPIONS PLAY-OFFS Leon Meier valt in voor de geblesseer­de Robbe Van de Velde en helpt Lindemans Aalst aan 3-0-zege tegen Gent

Lindemans Aalst stond dit seizoen al drie keer tegenover Gent. Hoewel ze telkens uitzicht hadden op meer, beten de Ajuinen telkens in het zand. Vrijdagavond in Schotte was het wel raak. De troepen van coach Christophe Achten waren dominant en wonnen de Oost-Vlaamse derby met droge 3-0-cijfers (25-21, 25-12 en 25-17).