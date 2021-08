Schitterende titel voor Dries Vanthoor en Charles Weerts in EK GT Sprint

Dries Vanthoor is amper 23 en Charles Weerts is met zijn 20 lentes nog jonger en toch tellen ze ondertussen al twee titels in de GT World Europe Sprint. In 2020 won het jonge Belgische duo de titel in het corona-jaar, dit seizoen toonden ze zicht meesterlijk sterk in een normaal seizoen en na tien van de twaalf wedstrijden zijn ze al zeker van de titel. Weerts en Vanthoor behaalden in die tien races vier zeges en nog eens drie podiumplaatsen en stonden ook nog eens tweemaal op polepositie, wat maakt dat de titel dus absoluut verdiend is. Voor Vanthoor komt de titel een week nadat hij in Le Mans de polepositie in de GT-klasse van de bekende 24-uursrace behaalde. Het Belgische team WRT had zeker reden tot vieren in Brands-Hatch, want naast de titel voor de rijders, is ook de titel bij de teams nu al binnen. WRT won vorige week in Le Mans bij zijn debuut de LMP2-klasse. Van een succesverhaal gesproken.