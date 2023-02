Schitterende jubileumeditie van de Rally van Haspengouw in het verschiet, met thuisrijder Kris Princen als medefavoriet

voetbal jupiler pro league Siebe Schrijvers (OHL): “Aan de rust moest het 0-4 staan”

Hoe is het mogelijk? In de eerste helft liet OHL in Gent een half dozijn héél open doelkansen onbenut, na de pauze kregen de Leuvenaars het deksel op de neus. “Aan de rust had de match moeten gespeeld zijn, wij hadden 0-4 moeten voor staan”, zuchtte Siebe Schrijvers.