Schelle Sport pakt periodetitel op basis van doelsaldo na draw van concurrent Putte: “Misschien niet de beste, maar wel de compleetste ploeg”

“Na onze misstap tegen Sint-Amands wisten we dat we vooral zelf moesten winnen van VV Duffel”, zegt Schelle-doelman Max Beeckmans. “Dat lukte en dus zakten we zondag met een kleine delegatie af naar de match van Putte om te gaan supporteren voor FC Katelijne. (lacht) Of Putte daar ten onder ging aan de druk? Ik moet opletten met wat ik zeg, want we gaan komend weekend op bezoek in Putte, maar ik had niet het gevoel dat ze met het mes op de keel speelden. Ik vind Putte een van de best voetballende ploegen in de reeks, maar ze botsten op een minstens even sterk Katelijne. We zullen met hen allebei rekening moeten houden.”

Groei

“In de titelstrijd? We willen meedoen, maar niemand zegt dat we kampioen moeten worden. Schelle is in volle groei. Deze club is in alle gelederen klaar om minstens een stabiele tweedeprovincialer te worden en vooral op structureel vlak kunnen heel veel provincialers van ons leren. We willen dus wel promoveren en in dat opzicht is het heel belangrijk om dat eindrondeticket beet te hebben. In provinciale weet je vooraf nooit hoeveel stijgers er zullen zijn aan het einde van de rit en nu hebben we toch al íets.”

Compleet

“Ik denk ook niet dat deze eerste periodetitel gestolen is. We verloren een keer, speelden drie keer gelijk terwijl dat eigenlijk niet nodig was en wonnen de andere matchen. Dan mag je die titel claimen. Al moeten we daarbij ook nuanceren dat we nog niet tegen de andere ploegen uit de top vijf speelden. Misschien zijn we niet de beste ploeg uit de reeks, dat zal nog moeten blijken, maar we zijn wel de compleetste. We hebben enorm veel aanvallende kwaliteiten en tegen Putte zal blijken hoe ver we daadwerkelijk staan in vergelijking met de concurrentie. Een puntendeling hoeft voor ons geen slecht resultaat te zijn.”

Wolk

“Mijn eigen seizoen? Ik voelde me al goed bij Schelle, maar kreeg vleugels op het moment dat ik wist dat ik vader zou worden. Die lijn trok ik dit seizoen door en vorige week werd mijn dochtertje Renée geboren. Ik speel echt op een wolk momenteel.” (lacht)