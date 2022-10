Scheidsrechterlijk trio kop van jut, maar Maxime Janssens (Sp. Kampenhout) treft twee keer onverstoorbaar raak: “Deze driepunter hadden we echt nodig”

De twee allesbepalende fases, die telkenmale ook een doelpunt opleverden, werden het scheidsrechterlijke trio zwaar aangerekend door de Diestse aanhang. Tikkeltje overdreven, al snappen we de frustratie ergens wel. Want beide fases waren op z’n minst voor discussie vatbaar. “Ze hadden de omstandigheden niet mee, dat is het minste dat je kan zeggen”, blijft Maxime Janssens op de vlakte. “Of het nu terugspeelbal was of niet bij die 1-0, dat is niet aan mij om over te oordelen. Ik zag de doelman bij die vrijschop wel een stapje naar het midden zetten en zo kon ik raak schieten in de verste hoek. Een welgekomen voorsprong, want in die eerste helft acteerden we net iets te slordig in balbezit. Voor het overige stonden we goed als ploeg, al moest keeper Billast toch één keer gepast tussenbeide komen. En na de pauze was er dan meteen die penaltyfase, een aangeschoten bal die ook nog eens met een rode kaart werd bestraft. In het verdere verloop hebben we vooral de controle proberen te bewaren, zeker na de comfortabele 3-0-voorsprong.”