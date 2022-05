Scheidsrechter van het jaar Wim Cambré: “Een wedstrijd leiden, dat is een teamsport geworden”

Scheidsrechters lopen meestal niet in de kijker tijdens volleybalwedstrijden. Tenzij ze foute beslissingen nemen, dan geven supporters of coaches wel eens commentaar. Bijna steeds op een beschaafde manier in vergelijking met andere sporten. Vorige maandag werd Wim Cambré dan toch in de spotlights geplaatst. Hij werd tijdens de ‘Volleyproms’ verkozen tot ‘Scheidsrechter van het jaar’.

“Tien jaar geleden, meer bepaald in 2012 werd ik al eens laureaat en nu in 2022 opnieuw. Ik had het gehoopt, want al die andere jaren eindigde ik steeds op de tweede plaats”, vertelt Wim Cambré. “Heb ik het verdiend? Ik probeer gewoon een positieve mentaliteit op het veld te creëren. Ik laat zo veel mogelijk spelen, niet te veel details affluiten. Tegelijkertijd laat ik ook emotie toe. Maar op een correcte manier, met respect naar de tegenstander en de mensen rondom het veld. Ik tracht voor de start van de wedstrijd te zorgen dat ik tijdens een duel geen problemen meer heb. Ik maak steeds een paar afspraken met de kapiteins van de twee teams tijdens de toss.”

Champions League

Wim Cambré, een man uit Meerhout, speelde volleybal in zijn eigen dorp. “Ik kreeg ooit een vraag om in eerste nationale bij Wara Genk te komen spelen. Maar ik heb het niet gedaan. Ik herinner me ook nog een wedstrijd tegen Oud-Turnhout, toen Tim Verschueren daar nog actief was. Omdat ik jarenlang- zowel op als naast het veld - in een club gewerkt heb, denk ik dat ik vanuit verschillende gezichtspunten het volleybal kan benaderen. Dat helpt me nu tijdens mijn taak als scheidsrechter. Ik tracht in harmonie alle aspecten te verenigen.”

Scheidsrechter Wim Cambré mocht vorige maand de halve finale van de CEV Volley Champions League tussen Trentino en Perugia leiden. Het Italiaans topduel werd beslist na een golden set, er stond dus heel wat op het spel. “Een wedstrijd arbitreren, dat is een teamsport geworden”, bevestigt Wim Cambré. “Ik zit al van 1999 in de hoogste volleybalreeksen te fluiten. Nooit was de evolutie in de arbitrage zo groot. Het is veel meer geworden dan eventjes te oordelen of een bal binnen of buiten was. Je staat deze dagen aan het hoofd van een hele groep. Het is niet te onderschatten wat je er allemaal voor moet doen. Als hoofdscheidsrechter krijg je een verantwoordelijkheid over een uitgebreid team. Samen zorgen we ervoor dat alles zo vlot mogelijk verloopt. Met een wedstrijdcommissaris, assistent referees, lijnrechters, markeerders, video ref, video analist, moppers en vegers.”

Onaangetaste ambitie

“Volley Belgium doet zeer veel voor de scheidsrechters en voor de internationale ondersteuning”, beklemtoont Wim Cambré. “Ik ben hen daar zeer dankbaar voor. Ik zit veel in het buitenland, de prestaties zijn daardoor minder zichtbaar. Die zinderende halve finale van de Champions League was een (voorlopig) hoogtepunt. Tien jaar geleden, tijdens mijn eerste verkiezing verklaarde ik dat de Olympische Spelen een droom zou zijn. Mijn ambitie blijft na zo veel jaar onaangetast. Ik zou er in Parijs graag bij zijn.”