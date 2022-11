Scheidsrechter Michaël Lonnoy moet noodgedwongen stoppen op zijn dertigste: “Ik maak me echt zorgen als ik lees dat jonge spelertjes de dupe zijn van racisme”

voetbalToeters en bellen om iets speciaals te vieren, Michaël Lonnoy is er geen fan van. Zijn afscheid in het amateurvoetbal ging zo goed als onopgemerkt voorbij. Vorige zondag in Anzegem floot de Houtemnaar zijn laatste wedstrijd. Een gedwongen afscheid, want insiders weten dat hij al jaren sukkelt met een weerbarstige knie.

“Ik wist al een poos dat dit moment er zat aan te komen”, doet Michaël Lonnoy zijn verhaal met een brabbelende peuter op de achterbank in zijn auto. “Het klopt dat dertig jaar jong is, maar ik neem er vrede mee. Ik blik tevreden terug op mijn carrière.”

“Ik heb zelf gevoetbald bij de jeugd, tot en met de miniemen. Op mijn vijftiende heb ik me ingeschreven voor een scheidsrechterscursus : twee dagen les, gevolgd door een theoretisch examen. Nadien mocht ik beginnen fluiten bij de jeugd en er was een begeleider die mijn prestaties beoordeelde. De trigger om ref te worden is er gekomen via Luc, mijn vader. Hij schopte het tot in eerste provinciale.”

Lonnoy had de smaak snel te pakken en maakte jaar na jaar promotie. “Op mijn 22ste floot ik mijn eerste wedstrijd in bevordering, de toenmalige vierde klasse. Jaarlijks ben ik kunnen opklimmen. Nu mag ik matchen leiden tot en met eerste amateur. Inderdaad, ik heb mijn vader overtroffen. (lacht) Een niet onbelangrijk verschil: hij is pas op zijn 32ste begonnen.”

Geen roeper

“In welke reeks ik het liefste aan de slag ben? (denkt na) Dat maakt me echt niet uit, in nationale is het technische niveau van de spelers sowieso prima. Dat maakt het voor de man in het zwart gemakkelijker. Hoe de spelers me typeren? Een ref die eerlijk is en open staat voor dialoog. Klopt, ik ben geen roeper. Al mogen die gesprekken tijdens de match ook niet te lang duren.”

Hij beseft dat arbiters het de laatste jaren steeds harder te verduren hebben. “Ik ben gelukkig nooit zelf geconfronteerd geweest met hooliganisme of zware incidenten. Op een lager niveau durft een match al eens te ontsporen. Het is makkelijker fluiten in nationaler, ik prijs me gelukkig. En ja, ik maak me echt zorgen als ik lees dat jonge spelertjes de dupe zijn van racisme. Dit kan niet door de beugel. Voetbal Vlaanderen doet er trouwens alles aan om zo’n spijtige zaken uit te sluiten.”

Aan één wedstrijd koestert hij speciale herinneringen. “De topper op Mandel United, waar Rupel Boom voor de titel speelde en moest zegevieren. Het was een intense match met veel sfeer en enthousiaste supporters langs de kant. Jammer genoeg voor de bezoekers was de eindstand 0-0.”

Passie is het woord dat meermaals valt in het interview. “Passie moet er altijd zijn, anders hou je het niet vol. Je moet met je volle goesting op het veld staan. Of scheidsrechters op mijn niveau voldoende betaald worden? Lastige vraag. Het mag natuurlijk altijd meer zijn, hé. Al heb ik geen reden tot klagen. En ja, vele spelers op dit niveau zijn semi-profs die veel meer krijgen. Daar heb ik me nooit druk in gemaakt, integendeel. Zolang de passie voor het spelletjes maar intact is. Trouwens, ieder heeft zijn eigen rol op het terrein. Het zijn de spelers die het volk naar het stadion moeten lokken, niet de refs. Wij lopen best zo min mogelijk in de kijker. Hoe minder we opvallen, hoe beter.”

Bewogen jaren

De volgende dagen en weken zal duidelijk worden of de nieuwe inwoner van Houtem (Vilvoorde) in het voetbalmilieu aan de slag blijft. “Ik zou graag mee mijn collega’s beoordelen in nationale. Afwachten of ik die kans krijg. Het zou mijn afscheid iets makkelijker verteerbaar maken. (plotse stilte) Ik heb er twee drukke en bewogen jaren opzitten: nieuwe vriendin, samenwonen, geboorte dochtertje Ilyana en drie keer verhuisd.”

“En ja, ik sukkel met mijn linkerknie. De schijf schiet regelmatig uit de kom, vooral op drassige velden als ik in een putje stap. Een operatie kan soelaas brengen, maar dan wacht een revalidatie van zo’n negen maanden. En de kans dat ik herval, is niet onbestaande. Ik heb het er allemaal niet voor over en besloot te stoppen”, besluit de teammanager van een grote leasingmaatschappij.