SC Duffel wist 0-3-achterstand uit in slothalfuur en pakt eerste zege in spektakelderby tegen FC Katelijne (4-3): “Precies wat we nodig hadden”

voetbal derde provinciale BIn een nog niet zo heel ver verleden was de derby tussen Duffel en FC Katelijne er een in de nationale reeksen, maar intussen vinden we beide clubs terug in derde provinciale. Een ander niveau, maar aan animo nog steeds geen gebrek. Katelijne liep zondag tot 0-3 uit, een hattrick van Öztürk, maar een goal van Kerremans bracht opnieuw spanning en de rode kaart voor bezoeker Peeters bleek een kantelpunt. Plots lukte alles voor de Duffelaars die de scheve situatie helemaal ombogen in het laatste half uur, 4-3 was de eindstand.

“Dit was precies wat we nodig hadden”, zegt Christof Coeckelbergh, voormalig T2 en nu coach ad-interim bij SC Duffel als vervanger van Christof Van Camp, die vorige week ontslagen werd. “Ons seizoensbegin was moeilijk in die zin dat we wel kansen afdwongen, maar het geluk niet altijd aan onze kant hadden bij de afwerking. Ook tegen Katelijne was dat weer het geval. Wij hadden het balbezit in de eerste helft, maar zij scoorden twee keer.”

Rode kaart

“Daarop besloot ik enkele wissels door te voeren en die sloegen meteen aan. Eerst kreeg Katelijne nog een penalty na een fase waarbij evengoed niet gefloten kon worden, maar de 1-3, en dan zeker die rode kaart, deden de match kantelen. Terecht rood? Ik vond van wel, ook al zagen de bezoekers dat anders. Maar de speler tackelde over de bal en dan is het in mijn ogen een logische rode kaart. Tegen tien man kwam er plots meer ruimte en daar maakten we perfect gebruik van.”

Druk

“Als je dan helemaal op het einde dan nog die verlossende goal kan maken, voelt dat natuurlijk fantastisch en is de ontlading groot. Er is niets mooier dan dit en al zeker omdat het onze eerste overwinning van het seizoen is. Dit is heel goed voor het vertrouwen, want hier en daar rezen toch al wat vragen. En er was ook wel wat druk. Eerst was er het ontslag van Van Camp en enkele dagen later verloren we van Hallaar. Hopelijk zijn we nu vertrokken.”

“Met mij als hoofdcoach? Die beslissing is aan het bestuur, maar ook voor mij doet deze overwinning deugd natuurlijk. Zeker omdat de spelers na afloop naar me toe kwamen en zeiden dat deze remonte voor mij was. Dat is heel leuk om te horen.”

Doelpunten: 15', 43' en 55' Öztürk (0-1, 0-2 en 0-3), 65' Kerremans (1-3), 80' Agar (2-3), 84' Vergeylen (3-3), 89' Agar (4-3).

Rood: 72' Peeters (K).

Lees ook: meer provinciaal voetbal