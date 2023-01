SC Duffel klopt FC Putte in topper (0-1) en is coleider na 29 op 33 onder Timothy Heylen: “We zijn geen titelfavoriet, maar doen wel mee”

voetbal derde provinciale BVan een reeks gesproken. SC Duffel kende een wisselvallige seizoenstart, maar sinds Timothy Heylen er begin oktober de sportieve leiding in handen nam, verloren de Duffelaars geen match meer. De promovendus pakte sindsdien 29 op 33 en staat dankzij de 0-1-zege in de topper op het veld van FC Putte mee aan de leiding. Hallaar kan, mits winst tegen Lint zondagnamiddag, de koppositie nog overnemen, maar wat aanvankelijk niemand had gedacht, is plots wel realiteit. SC Duffel roert zich in de titelstrijd.

“We zijn nog steeds geen titelfavoriet, maar we doen wel mee”, zegt Duffelcoach Timothy Heylen. “De zege tegen Putte was in elk geval verdiend. De eerste helft was er een van veel middenveldspel en weinig kansen, maar de tweede periode was duidelijk voor ons. Verschaeren scoorde al vroeg nadat de bal bleef hangen na een corner. Het verbaast me wel dat de scheidsrechter geen strafschop floot in de fase die er aan vooraf ging. De verdediger van Putte sloeg de bal praktisch weg. Gelukkig scoorde Wesley in de nasleep, want anders was ons dat misschien nog zuur opgebroken.”

Deksel op de neus

“Ook na de 0-1 gingen we door en kregen we nog vier of vijf kansen om de beslissende 0-2 te maken. We speelden het slecht uit en dan weet je dat er maar een bal slecht moet vallen aan de overkant. Bijna was het ook zover. Dat we de match niet eerder dood deden, was dan ook ons enige mankement. De voorbije wedstrijden scoorden we heel vlot, maar tegen Ramsel verloren we nog punten op die manier en dat moeten we toch proberen te vermijden.”

Remonte

“Dat onze reeks stilaan indrukwekkend is? Het is de verdienste van de groep. Ik heb hier nu elf wedstrijden achter de rug en in die periode zag ik de groep groeien. Op een bepaald moment stonden we acht punten achter de leider en nu staan we gedeeld aan de leiding. Dan kan ik alleen fier zijn. Ons doel is om dominant en aanvallend voetbal op de mat te leggen met hoge pressing en dat vraagt veel energie van zo’n groep. Maar ze pikken het heel goed op. Ook de terugkeer van Verschaeren en Lenie, al is die laatste nu opnieuw even out, is van niet te onderschatten belang.”

Nederig

“We zetten het nieuwe jaar in met een negen op negen en dat is toch wel een statement. Al voeg ik er meteen aan toe dat we nederig moeten blijven. Volgende week komt Aartselaar op bezoek en dan mag er geen sprake zijn van decompressie. Als we mee willen blijven doen bovenaan, moeten we elke week onze wedstrijd proberen te winnen. Wie ik als titelfavorieten zie? Als Hallaar zondag wint, is het alleen leider en heeft het de beste papieren. Putte en wij gaan meedoen, maar Wintam, Schelle, Walem en Katelijne volgen niet eens op zo’n gek grote afstand. Hen schrijf ik ook nog niet af.”

