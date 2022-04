Saturnus Michelbeke trekt ook in play-downs lijn van competitie door: “Foutenlast blijft te hoog”

Volleybal Liga ANa bijna een maand zonder competitie heeft Saturnus Michelbeke de play-downs ontgoochelend hervat. Alleen in de derde set konden de roodhemden wat gelijke tred houden met de bezoekers uit Charleroi. Toch was dat niet voldoende om een zware 0-3 te kunnen ontlopen. Als Oostende zaterdag zou winnen tegen datzelfde Charleroi zal het voor Michelbeke nog heel lastig worden om de laatste plaats te ontlopen.

De play-downs vatten niet met een blanke rangschikking aan, wat anders is dan in de mannencompetitie. Na de competitie starten de mannen hun play-downs met allemaal nul punten. Bij de vrouwen kreeg Charleroi na een reguliere competitie 4 punten, Oostende 2 en Michelbeke 0. Dat voordeel van extra punten heeft te maken met de eindstand in de competitie. Na het verlies tegen Charleroi heeft Michelbeke dus meteen al een kloof van zeven punten goed te maken tegenover de Walen, wat zo goed als onbegonnen werk is in een drieploegencompetitie. “De focus zal dan ook op onze match van komende dinsdag tegen Oostende moeten komen te liggen. Die moeten we zo goed als zeker trachten te winnen”, geeft assistent-coach Geert Van Den Berge toe.

Hij zag tegen Charleroi een wedstrijd van zijn ploeg zoals hij er in de competitie ook al veel zag. “Ik moet het tot vervelens toe blijven herhalen. We spelen lang niet slecht, maar onze foutenlast ligt te hoog op vaak cruciale momenten in de wedstrijd. Zowel in de eerste als de tweede set konden de bezoekers al snel een kloof slaan, maar telkens vochten we terug tot op twee punten. Dat laatste gaatje dichten lukte echter niet. In set drie hielden we elkaar min of meer in evenwicht, maar moesten we na 15 punten de rol lossen”, aldus Van Den Berge.

Motivatie

Ondanks het feit dat nagenoeg de volledige kern na dit seizoen vertrekt, is er van een gebrek aan motivatie bij Michelbeke totaal geen sprake. “Ook in het hoofd zit het nog goed en blijven de speelsters er wel voor gaan. Hoe het na dit seizoen verder moet, is voorlopig nog koffiedik kijken. Ook wat mijn persoonlijke positie betreft. Er is nog werk aan de winkel”, geeft de Michelbeekse assistent-coach aan.

Als Michelbeke als laatste eindigt in de play-downs volgt in principe nog een barragewedstrijd tegen de nummer twee of drie uit Nationale 1. Volgens de laatste geruchten staan die ploegen (Noorderkempen of Kalmthout) echter niet te springen voor promotie en zou Michelbeke daardoor alsnog in de Liga A kunnen blijven.

