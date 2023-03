Saturnus Michelbeke met coach Audooren dicht bij de redding in eerste nationale: “Opnieuw bouwen aan de toekomst”

VolleybalMet nog vier thuiswedstrijden in het vooruitzicht hebben de volleybalsters van Saturnus Michelbeke zich, na de overwinning tegen VDK Gent B, naar veilige oorden geknokt. Het seizoen was vrij dramatisch begonnen voor het team uit Brakel. Maar sinds trainer-coach Nick Audooren de ploeg in handen kreeg, gaat het de goede weg op.

In de heenronde werd nog met duidelijke cijfers van Gent verloren. Zaterdag was Michelbeke onbetwistbaar beter en won het team - zelfs zonder de gekwetste Jitse Verbinnen - met 1-3. “Het heeft toch een hele tijd geduurd vooraleer ik het team op de rails kreeg”, verduidelijkt coach Audooren. “De progressie werd aanvankelijk afgeremd door blessures. Maar uiteindelijk konden we iedereen op de juiste plaats zetten. Ik denk dat we erin geslaagd zijn om iets neer te zetten. Dat zag je ook vandaag tijdens de ontmoeting tegen Gent.”

Jasmien Biebauw

Inderdaad want met uitzondering van de derde set, toen de Gentse aanvalster Evi Van der Sichel verschroeiend uithaalde met krachtige sprongopslagen, was Michelbeke sterker. De slotset werd zelfs met vrij dominante cijfers gewonnen. “Wanneer je wint, dan zorgt dat altijd voor nieuwe energie om er de volgende week opnieuw in te vliegen”, merkt Nick Audooren op. “Ik zag wel wat druk, want een nieuwe degradatie zou helemaal niet bij een club zoals Michelbeke passen. Er was gigantisch veel werk, want er was voortdurend wel iemand gekwetst.”

“Door met iedereen te werken, zie je dat andere speelsters zich ook ontplooien binnen het groeiproces van het team”, glimlacht de trainer-coach van Saturnus. “Daarom ben ik bijvoorbeeld blij met de prestatie van onze Oekraïense Yevheniia Mitianina. Het is mathematisch nog niet allemaal zeker, maar de ambitie is glashelder. We moeten in de reeks van eerste nationale blijven.”

“Volgend jaar werken we toekomstgericht voort”, klinkt Nick Audooren vastberaden. “We willen binnen een paar seizoenen terug naar de Liga A. Nu gaan we opbouwen en fundamenten leggen om te promoveren. De zeer ervaren spelverdeelster Jasmien Biebauw is onze eerste versterking. Zij wordt de trekpleister om andere speelsters aan te trekken.”