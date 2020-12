Saturnus Michelbeke hervat trainingen zonder sterspeelster Radovic: “Maand om ons klaar te stomen”

Net zoals de vijf andere ploegen die er half oktober voor kozen om geen competitiewedstrijden meer te spelen in de Liga hervatte Saturnus Michelbeke deze week de trainingen. Veel tijd om te genieten van de eindejaarsdagen zal er voor de roodhemden niet bij zijn, want begin volgend jaar wacht een intensief programma. “We hervatten op 10 januari met de kwartfinale van de beker voor eigen volk tegen Asterix Avo. Dat is meteen een klepper natuurlijk”, stelt coach Audry Frankart.

“We trainen deze week drie keer intensief en hebben voor die bekertopper nog drie oefenmatchen ingepland. We spelen twee keer vriendschappelijk tegen Hermes Oostende en nemen het ook één keer op tegen Limburg. Een rustig eindejaar zal het inderdaad niet worden.”

Na de beker wachten dan vijftien competitiewedstrijden op amper drie maanden tijd. “Een druk programma, maar dat moeten we met onze brede kern wel aankunnen. Voor de speelsters is dat eigenlijk wel leuk, want zo kunnen ze veel wedstrijden na elkaar spelen”, gaat Frankart voort. “De maand maart wordt volgens mij niet alleen pittig, maar ook beslissend met telkens ook een woensdagavondwedstrijd. We zijn nu eigenlijk aan onze twee voorbereiding van het seizoen bezig.”

Veel verplaatsingen

Saturnus Michelbeke verloor op de openingsspeeldag verrassend tegen Charleroi en laat net dat ook de eerstvolgende tegenstander zijn bij de hervatting van de competitie op 16 januari. “De oorspronkelijke kalender was ons gunstig gezind met veel thuismatchen, maar nu spelen we van onze eerste zes competitiematchen er vijf op verplaatsing. In maart staan dan vijf thuismatchen op de agenda. Nadien zullen we weten waar we aan toe zijn dit seizoen”, besluit Frankart, die hoopt met zijn ploeg in de middenmoot te kunnen meedraaien.