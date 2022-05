Sasja HC wint topper in Izegem en neemt leidersplaats over. Coach Kevin Jacobs: “We willen allemaal naar de BENE-League”

handbal eerste nationaleHC Sasja is de nieuwe leider in de play-offs van eerste nationale. De Hobokenaars gingen met 22-24 winnen in en tegen leider Izegem en nemen zo drie speeldagen voor het eind de eerste plaats over van de West-Vlamingen. Coach Kevin Jacobs is duidelijk: “We willen die leidersplaats niet meer afgeven en de titel binnenhalen.”

“Onze eerste helft had twee gezichten”, steekt coach Kevin Jacobs van wal. “Na twintig minuten spelen stonden we drie punten voor. Nadien misten we de ene open doelkans na de andere, want resulteerde in een 13-10-achterstand aan de pauze. Ondanks een peptalk in de kleedkamer, kregen we na de rust dat gat niet meteen opgevuld. Ik zag mezelf genoodzaakt om enkele risico’s te nemen.”

“Zo herschikte ik mijn verdediging en opteerde ik voor een extra veldspeler. Mijn strategie loonde, want Izegem kwam zwaar onder druk te staan. Hoewel ze nog enkele cruciale doelpunten bleven scoren vanop de strafworpstip. Zeven minuten voor tijd stond de score opnieuw gelijk, waarna we nog wat extra gas konden geven en de match uiteindelijk met een 22-24-overwinning wisten af te sluiten.”

Geen zwakke broertjes meer

Sasja wint zo in het hol van de leeuw en komt voor het eerst aan de leiding dit seizoen, drie speeldagen voor het einde. “We blijven alles in eigen handen hebben om kampioen te spelen”, vervolgt de oefenmeester. “Ja, daar willen we echt voor gaan. Als je enkele weken voor het competitieslot op de eerste plaats staat, is het belachelijk om jezelf nog te verstoppen. Iedereen kent onze ambities en kwaliteiten en met de spelers en het bestuur zijn we er ook al een tijdje uit: we willen graag promoveren naar de BENE-League.”

De Antwerpenaren begonnen de play-offs nochtans niet denderend, met onder andere twee nederlagen op eigen veld. “We konden er inderdaad al beter voor staan, maar het bewijst dat deze play-offs een totaal andere competitie is dan wat zich in het reguliere seizoen afspeelt. Er zijn geen zwakke broertjes meer en wie niet geconcentreerd en scherp voor de dag komt, is gezien”, besluit Jacobs.

Lees ook: meer handbal