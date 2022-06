Sasha Weemaes valt in BK net naast podium: “Ploeg trok mijn kaart, maar ik kon het niet afmaken: niet leuk”

wielrennen profsSasha Weemaes was er het hart van in. De Waaslander dacht in Middelkerke vijftig meter van de streep dat hij Belgisch kampioen was. De pion van Sport Vlaanderen-Baloise werd geremonteerd door Tim Merlier, Jordi Meeus en Jasper Philipsen.

De troepen van Walter Planckaert hadden in de finale van het nationaal wegkampioenschap enkele keren uitzicht op een medaille. Eerst toen Lindsay De Vylder in mooi gezelschap, in een vlucht van tien, tot meer dan één minuut uitliep op het eerste deel van het peloton. “Maar de druk van de groep achter ons werd te groot, bovendien reden de mannen van Quick.Step-Alpha Vinyl (Pieter Serry en Tim Declercq, red.) niet vol door. Begrijpelijk want in de kopgroep van tien zat met Jasper Philipsen een hele snelle man. Voor mij was het in dit kampioenschap de beste manier om mij te tonen. Ik ben wel snel, maar een massaspurt is mijn ding niet. Ik heb me in die vlucht meer getoond dan als ik in een massaspurt 25ste word.”

Trillende onderlip

Ei zo na stond toch een pion van Sport Vlaanderen-Baloise op het podium. Sasha Weemaes (24) was er het hart van in dat hij de verwachtingen van zijn team niet kon inlossen. Even werden de emoties hem te veel. “Ik voelde me de hele koers niet honderd procent, ik was dan ook niet mee in het eerste deel van het peloton”, stamelde Weemaes met trillende onderlip. “Gelukkig voor mij liep alles in de voorlaatste ronde samen. Ik liet mijn ploegmaats weten dat ik niet meer kon. Maar ze pepten me op, ik moest sprinten.”

Zelfs geen medaille

Wat ook lukte. In de laatste ronde, toen Julian Mertens nog meeging met een uitval van Sep Vanmarcke, Jasper Stuyven en Remco Evenepoel, schoof Weemaes steeds verder naar voor. En in de laatste rechte lijn zette Robbe Ghys hem perfect af. “In de laatste bocht richting aankomst zat ik in vijfde positie”, ging de Wase sprinter voort. “Mijn ploegmaats zetten me uitstekend af. En in het zicht van de laatste hectometers trok Robbe perfect aan. Jammer genoeg zette ik mijn sprint iets te vroeg in. Ik dacht dat ik kon winnen. Uiteindelijk val ik zelfs naast het podium. Dat is lastig. De ploeg trok mijn kaart en ik kon het niet afmaken. Dat is nooit leuk.”

