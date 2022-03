Sasha Weemaes start zondag in Rucphen: “Ik werk weer naar mijn beste vorm toe”

WielrennenDe voorbije weken was het even stil rond Sasha Weemaes. De snelle man van Sport Vlaanderen-Baloise kreeg ook te maken met het coronavirus. Intussen heeft hij de competitie al mogen hervatten. De komende weken komen er enkele koersen aan, waarin hij zich nadrukkelijk kan manifesteren. Misschien kan dat zondag al in het Nederlandse Rucphen.

Aanvankelijk zag het ernaar uit dat Sasha Weemaes klaar was om een sterk seizoen te rijden. Een derde plaats in de Mallorca Challenge was alvast een mooie opsteker. Nadien dreigde het even fout te lopen. “Die podiumplaats op Mallorca was inderdaad een mooie motivatie. Nadien raakte ik besmet met het coronavirus. Twee weken draaide alles op een lager pitje. Het was de bedoeling om de Ronde van Turkije te rijden, maar de ploeg heeft daar uiteindelijk van afgezien. Er waren te veel besmettingen. Die periode ligt gelukkig achter de rug.”

Kuurne-Brussel-Kuurne

Intussen heeft Sasha Weemaes de eerste koersen er al opnieuw opzitten. “Het Belgische debuut vond plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne. Nadien volgde de GP Monseré. In Kuurne-Brussel-Kuurne was ik al blij dat ik de klassieker kon uitrijden. Eenvoudig was dat niet, want de bezetting in West-Vlaanderen mag traditioneel toch wel gezien worden. Ik had geen koersritme in de benen, maar alles voelde goed aan. Ook in de GP Monseré werd het knokken, want er werd in waaiers gereden. Op zich was het goed dat ik beide koersen kon afwerken. Ze moeten me toelaten om klaar te zijn voor de komende opdrachten. Ik werk weer naar mijn beste vorm toe.”

Rucphen

Zondag kan Sasha Weemaes een nieuwe stap voorwaarts zetten in het Nederlandse Rucphen.

“In 2019 stond ik daar al eens aan de start. Toen waren de weersomstandigheden heftig. Nadien werd de race twee keer geschrapt omwille van corona. In principe is het een koers die me moet liggen, ook al omdat de klimatologische omstandigheden beter zullen zijn. Ik hoop alleen dat de wind meevalt. Anders kan alles al na tien kilometer beslist zijn. De koers in Rucphen is niet de enige waar ik naar uitkijk. In het voorjaar staan wel meer wedstrijd op het programma, waar ik mijn mannetje moet kunnen staan. Ik denk in de eerste plaats aan Bredene-Koksijde. Nadien volgen Brugge-Brugge en de Scheldeprijs. Tussendoor werk ik La Roue Tourangelle Centre Val de Loire af. Dat is een 1.1-wedstrijd in Frankrijk.”

