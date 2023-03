Sasha Weemaes mist deel van het voorjaar door corona: “Geduld is momenteel mijn beste raadgever”

Sasha Weemaes is een opkomend sprinttalent. Deze winter stapte hij over van Sport Vlaanderen-Baloise naar Human Powered Health. In koersen als Nokere of Bredene-Koksijde moet hij zich zeker in de spits kunnen tonen. Het zal voor later zijn. “Ik sukkel inderdaad met corona. In maart ziek worden is voor een renner altijd een slecht scenario. De ambitie om me te tonen in mijn nieuwe koerstrui was groot. Ik troost me met de gedachte dat het seizoen nog lang duurt. Er rest mij niets anders dan rustig weer op te bouwen. Geduld is momenteel mijn beste raadgever.”

Ronde van de Algarve

De eerste symptomen dateren al van enkele weken geleden. Sasha Weemaes gaat terug in de tijd. “Ik opende het seizoen in de Ronde van Saoedi-Arabië. Daar reed ik enkele keren lek. Leuk is anders, maar ik kan dat plaatsen. Nadien werd ik stevig ziek. Ik nam wat rust, maar hervatte te snel. De Ronde van de Algarve is op zich lastig. Sprinters komen er minder aan hun trekken. Toch leek het me ideaal om opnieuw onder een prima lentezon koerskilometers in de benen te krijgen. Het vlotte echter niet. Nadien bleek corona eerder de boosdoener te zijn geweest.”

Ronde van Hongarije

Hoe moet het nu verder met Sasha Weemaes? Het antwoord is niet meteen duidelijk. “Ik weet dat ik de zaken de komende dagen zeker niet mag forceren. Ik mik op de Ronde van Hongarije. Dat is pas in mei. Wellicht zal ik al vroeger enkele koersen rijden, maar een topvorm bekom je niet in een handomdraai. Rustig opbouwen is het bijzonderste. Het gevaar van overtraining loert om de hoek. De Ronde van Hongarije lijkt me ideaal. In het verleden presteerde ik daar al goed. De ritten zijn niet te lang en ik kan enkele dagen na elkaar op een goed niveau koersen. Het is een eerste doel.”

