Sasha Weemaes met veel vertrouwen naar Brussels Classic: “Mallorca was het keerpunt”

wielrennen profsVoor de tiende keer haalde Sasha Weemaes in Gullegem Koerse dit seizoen de top tien bij de profs. Vorig jaar ging de campagne van de Melselenaar deels de mist in door een blessure. Nu rijdt hij sterker dan ooit. Zondag zet Weemaes aan in de Brussels Classic. Indien hij de heuvelzone overleeft, wordt er maar beter rekening met hem gehouden.

Sasha Weemaes heeft er een prima maand mei opzitten. In Hongarije maakte hij indruk en finishte hij vier keer in de top tien. Was die meerdaagse een keerpunt? “Neen, toch niet. Vorig jaar raakte ik geblesseerd aan de achillespees. Van augustus tot december lag ik in de lappenmand. Eind januari hervatte ik de competitie in de Trofeo Mallorca. Dat was het echte keerpunt. Even moest ik nadien op de rem gaan staan, omdat ik corona opliep. Die periode duurde gelukkig niet te lang. Nadien haalde ik regelmatig de top vijf. De Trofee Maarten Wynants won ik. Het is niet eenvoudig om bij de profs te winnen, maar ik speel mee.”

Gullegem Koerse

In Gullegem waren er opnieuw winstkansen voor Sasha Weemaes, maar hij botste op een ontketende Remco Evenepoel. “Vanaf de eerste ronde werd er koers gemaakt. Ik dacht het tempo niet vol te kunnen houden (Het peloton reed gemiddeld 47,1 kilometer per uur, red.), maar het lukte. In de finale probeerde Remco Evenepoel enkele keren weg te geraken. Bij zijn laatste poging keek ik even naar Greg Van Avermaet. Meteen was de vogel gaan vliegen. Het was duidelijk dat Remco het niet tot een sprint wou laten komen. Meer dan een tweede plaats zat er voor mij niet in.”

Brussels Classic

Zondag start Sasha Weemaes in de Brussels Classic. Een nieuwe opportuniteit? “Deze koers is iets lastiger, maar er zijn inderdaad wel mogelijkheden. Het komt er voor mij op aan om de heuvelzone met de Muur, de Bosberg en de Congoberg te overleven. Het is de eerste keer dat ik in de hoofdstad start. Vermits de Heistse Pijl in hetzelfde weekend valt, kan ik daar niet starten (Weemaes won in 20230, red.). In het verleden werd er vaak gesprint om de overwinning, maar vorig jaar ontbond ene Remco Evenepoel zijn duivels vroegtijdig.”