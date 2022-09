Sasha Weemaes kiest voor Human Powered Health: “Eigen sprinttrein gaf de doorslag”

Het wordt even wennen om Sasha Weemaes niet langer in de trui van Sport Vlaanderen-Baloise te zien rijden. De renner verklaart zijn keuze. “Mijn manager had meerdere opties voor mij. Ik heb alles op een rijtje gezet en Human Powered Health leek me de beste mogelijkheid. Meerdere factoren speelden een rol bij die keuze. Het argument dat ik een eigen sprinttrein mocht hebben, gaf daarbij toch wel de doorslag. Het wijst er duidelijk op dat men vertrouwen heeft in mij. Gezien mijn jonge leeftijd wou ik zelf mijn kans gaan in plaats van de sprint aan te trekken voor een gevestigde waarde.”

Amerikaans bezoek

Sasha Weemaes raakte gecharmeerd door de aanpak van de Amerikanen. “In de loop van de maand augustus was er een eerste contact met Human Powered Health. Ik dacht ze een video-call zouden voorstellen, maar manager Jonas Carney was onmiddellijk bereid om naar ons land te komen. Ook dat gaf me vertrouwen. We hadden een goede babbel en raakten er uiteindelijk snel uit. Een tweejarig contract was het gevolg.”

Belgisch tintje

Hoewel de ploeg haar roots in de Verenigde Staten heeft, is er toch een Belgische verankering. Sasha Weemaes geeft meer duiding. “Ploegleider Hendrik Redant zit in de technische staf en ik vernam dat ook Gijs Van Hoecke voor volgend seizoen werd aangetrokken. Nog andere nieuwkomers mogen trouwens verwacht worden. Het is een team met een groeimarge. Neen, ik zal niet elke keer naar de States moeten afreizen, tenzij om te koersen. De ploeg verblijft vaak in het Spaanse Girona. Daar zal in december ook de eerste ploegstage doorgaan. In januari zullen we dan het seizoen in de Algarve verder voorbereiden. Vooraleer het zover is, rijd ik voor mijn huidige ploeg wel nog de Münsterland (3 oktober, red.) en de Memorial Van Steenbergen (9 oktober, red.).”