Sascha Vervaque en WS Bulskamp staan puntenloos onderaan, maar: “Binnenkort pakken we onze eerste punten”

Volleybal CEV CUP Adam Bartos en Maaseik openen Europese campagne met winst: “Dit is een heel belangrij­ke overwin­ning”

Maaseik is zijn Europese campagne foutloos begonnen. De Maaslanders boekten een 0-3-zege op het veld van Zagreb. De Kroatische kampioen weerde zich in de eerste en de derde set, maar de Limburgers hadden voortdurend controle over de wedstrijd. “Dit is een heel belangrijke zege. Zo’n eerste match is nooit makkelijk, maar we hebben gedaan wat we moesten doen”, vertelt Adam Bartos.

10 november