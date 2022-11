Sascha Vervaque en WS Bulskamp staan puntenloos onderaan: “Binnenkort pakken we onze eerste punten”

“Ik had nochtans een goed gevoel na de voorbereiding”, stelt de oefenmeester. “We haalden enkele versterkingen binnen en ik zag mijn spelers goed voetbal brengen. Kort voor de competitiestart zagen wij echter nog enkele spelers afhaken. Jongens die met verbouwingen startten, hun gezin uitbreidden, een ernstige blessure opliepen... Zo heb ik nog geen enkele week kunnen spelen met het basiselftal dat ik in mijn hoofd heb. De jongens die er wel zijn doen hard hun best en lieten al mooie dingen zien, maar brengen finaal nog iets te weinig om de punten binnen te halen. Vaak spelen we tot tachtig minuten lang heel goed mee, maar slikken we na wat concentratieverlies in enkele minuten tijd een paar tegengoals. Dat zijn foutjes die eruit moeten als we de komende weken punten willen pakken.”