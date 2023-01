Sascha Vervaque en Bulskamp pakken eerste zege van het seizoen: “Een beloning voor al ons harde werk”

Laatste plaats uit handen geven

Bulskamp blijft laatste in het klassement van vierde provinciale A, maar telt nu drie punten en komt dichter in de buurt van Gistel, dat zes punten telt, en Fusion Oostende, dat zeven punten telt. “We geven ons zeker nog niet gewonnen en zullen in de terugronde nog punten pakken. Die laatste plaats willen we zo snel mogelijk uit handen geven. We waren er in het verleden al verschillende keer dicht bij, maar kleine inschattings- of concentratiefoutjes braken ons telkens zuur op. Mijn jongens hebben er uit geleerd en vertonen heel wat groeimarge. Als we nog iets meer maturiteit en durf aan de dag kunnen leggen, ziet het er goed uit”, besluit Vervaque.