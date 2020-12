Sascha Kotysch (OHL): “Lijn doortrekken, maar het wordt geen makkie”

Quinten Hermans pakte tiende plaats in Boom: “Nog veel werk, podium is voor na Nieuwjaar”

6 december Quinten Hermans (Tormans CX) pakte de tiende plaats in de Superprestigecross in Boom. De Looienaar was weer bij de beste starters, maar tijdens de wedstrijd zakte hij verder weg. “Vorig weekend was beter met een vijfde en een zevende plaats. Op dit moment kan ik dat niveau niet aanhouden. Ik heb in de aanloop naar Boom trouwens hard getraind en dat voelde ik tijdens de cross. Tja, nog even geduld en rustig bouwen. Meedoen voor het podium zal voor na Nieuwjaar zijn”, vertelt Quinten Hermans.