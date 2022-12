Sascha Beshliaha (KSC Dikkelvenne): “Uitkijken voor de stilstaande fasen, want daarop is Petegem sterk”

Vorige week zaterdag serveerden Dikkelvenne, Oostkamp en scheidsrechter Yves Verslycken op de Hofkouter spektakel. Want 3-3, negen gele kaarten, één uitsluiting met dubbel geel en twee goals in de toegevoegde tijd. Voor KSCD redde Beshliaha – iedereen zegt Sascha, maar eigenlijk is Oleksandr de echte voornaam van de man met Oekraïense en Belgische nationaliteit – in de blessuretijd een punt.

“Het ging snel”, blikt de inwoner van Oostende terug. “In de extra tijd slikten we de 2-3. Na de aftrap zette Preben De Man op links een actie in. Ik sprintte door langs de zijlijn en kon zijn voorzet afronden. Inderdaad, tijdens de rust mocht ik invallen voor Per Gordts. Niet op rechtsachter, maar als centrale middenvelder. Heel lang geleden dat ik daar speelde. Onze trainer wou op het middenveld meer controle krijgen. Na de uitsluiting van Vic Seurynck verhuisde ik naar de rechterkant. Eigenlijk speel ik liever op links.”

Onverklaarbaar

De kans is groot dat hij zondagnamiddag op zijn voorkeurpositie mag spelen. Zowel Seurynck als De Man kijken geschorst toe. “Met Racing Gent heb ik al vaak op Petegem gespeeld”, vertelt Beshliaha die bij keukenbouwer Diapal werkt. “Een ploeg met bijzonder veel ervaring. Het waren altijd leuke wedstrijden. Ooit wonnen we er met 1-5. Petegem is sterk op stilstaande fasen. We weten dat al, maar we gaan ons daar zeker extra op voorbereiden.”

In het verleden maakte Dikkelvenne tegen Petegem weinig klaar. Enkel vorig seizoen werd het in Petegem 0-0. Pas daarna zetten de Spartanen hun rush richting de titel in. Op dit ogenblik heeft Petegem de punten nodig om in de top vijf te blijven. Dikkelvenne kan de winst goed gebruiken om boven de gevarenzone te blijven.

“Na onze degelijke bekercampagne en een goede competitiestart ging het plots minder”, weet Beshliaha die in 2010 zijn moederland verliet. “Geen idee hoe dat komt. Zelf heb ik het moeilijk om in de ploeg te geraken. Onze trainer verandert vaak van systeem. Daar passen andere spelers misschien beter in. Dus hard blijven werken.”

