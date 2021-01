Sari Kees en OHL staan voor tweede week op rij tegenover RSCA: “Dat kan alleen maar positief zijn”

“We hebben naar de beelden van vorige week gekeken en zagen heel wat fouten die we eigenlijk hadden kunnen vermijden”, zegt Sari Kees. “Deze week werken we daar aan. We weten dat Anderlecht een sterke tegenstander is. Ze hebben meer kwaliteit, maar we kunnen het hen wel heel moeilijk maken door ze op hun zwakke punten te pakken.”

“Of het bekijken van die beelden ons toch een vertrouwensboost gaf? Ja, na het bekijken van die foutjes kunnen we sowieso voor een betere uitslag gaan, maar we moeten wel beseffen dat Anderlecht nog altijd een topploeg is en dat ze dat ook elk weekend bevestigt. We kunnen hen zeker pijn doen. Het zijn ook heel leerrijke wedstrijden.”

Minder ruimte

Kees weet dat de wedstrijdomstandigheden er misschien wel voor kunnen zorgen dat het een andere wedstrijd wordt. “Anderlecht gaat het moeilijker krijgen om te voetballen. Ze zijn gekend om hun lange ballen in de ruimte achter de verdediging. We merkten vorige week op het grote veld ook dat het moeilijk was om daar tegen te verdedigen. Ons veld is kleiner en dan gaan ze die ruimtes minder krijgen, dus zien we daar wel meer mogelijkheden voor ons om het beter vast te zetten.”

“Dat Anderlecht zijn niveau zal willen opkrikken? Ik denk wel dat ze verschoten zijn van ons niveau. Zeker als je kijkt naar de eerste helft. Ze gaan elk weekend willen bevestigen dat zij gewoon de beste ploeg in de reeks zijn. Wij gaan proberen het hen zo moeilijk mogelijk te maken en proberen een puntje mee te pikken, maar dat wordt moeilijk.”

Quote Het geloof is er, maar we moeten met onze voeten op de grond blijven en realis­tisch zijn Sari Kees

OHL kreeg na de winterbreak met meteen twee wedstrijden na elkaar tegen de ongeslagen koploper geen eenvoudige klus voorgeschoteld. “We zaten voor de winterstop in een goede flow. Het is inderdaad niet simpel om dan meteen tegen Anderlecht te spelen, maar ik denk niet dat die wedstrijden slecht komen. Het kan alleen maar positief zijn voor de komende wedstrijden.”

“We beginnen zo meteen aan deel twee van het seizoen op een hoog niveau. We zijn meteen wakkergeschud en hopelijk kunnen we dat niveau dan doortrekken. Het geloof is er om er zondag een goede wedstrijd van te maken. We moeten echter wel met onze voeten op de grond blijven en realistisch zijn. Het zal zeer moeilijk worden om een punt of punten te pakken.”

Lees ook: meer vrouwenvoetbal