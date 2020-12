Sari Kees en OHL maken verplaatsing naar Gent: “Met beide voeten op de grond blijven”

Sari Kees stond dit seizoen in de competitie al elke minuut tussen de krijtlijnen. Ze beseft dat het geen makkelijke klus wordt om Gent, waartegen OHL in de openingsspeeldag met 0-3 verloor, vrijdag opzij te zetten.

“We hebben twee weken stilgelegen zonder wedstrijd, maar hebben wel hard gewerkt richting de wedstrijd tegen Gent”, zegt de 19-jarige verdedigster, die afgelopen zomer terugkeerde naar OHL na een passage bij KRC Genk Ladies.

“We staan er tot dusver goed voor. Zo wonnen we onze laatste wedstrijd tegen Club Brugge met een goed resultaat, maar moeten we met beide voeten op de grond blijven en het gewoon match per match bekijken. Ik denk wel dat we klaar zijn. Zij zullen uiteraard ook gemotiveerd zijn, waardoor het niet gemakkelijk zal worden.”

Flow is niet weg

Misschien kwam de tweede interlandbreak niet op het juiste moment voor OHL. De Leuvenaren leken namelijk net in de juiste flow te zitten met vier overwinningen op een rij. “Wij hebben ons ook afgevraagd of dat wel goed uitkwam. We hadden misschien liever blijven doorspelen. Uiteindelijk denk ik wel, als je ziet hoe we zijn blijven trainen, dat de flow er nog is.”

De eerste interlandbreak van het seizoen luidde de goede periode van OHL in. Zij gebruikten die periode naar eigen om stappen vooruit te zetten. “Of we dat opnieuw hebben kunnen doen? Natuurlijk. We hebben uit de wedstrijd tegen Brugge nog veel kunnen leren. Aan die zaken hebben we de afgelopen weken kunnen werken.”

Moeilijk programma

Kees blikt met vertrouwen vooruit op de wedstrijd tegen Gent. “We zijn hard blijven werken. Als iedereen zijn taken goed uitvoert dan staan we volgens mij nog sterker als voor de interlandbreak en moet het wel goed komen.”

“Of winnen een must is? Volgende week ontvangen we Standard en in januari moeten we twee keer tegen Anderlecht. In totaal staan er ons dus vier zware wedstrijden te wachten. Het is dus zeker belangrijk om vrijdag tegen Gent punten te kunnen pakken en ook om zo die goede flow door te trekken.”