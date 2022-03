Sari Kees en OH Leuven Women verliezen de topper tegen Anderlecht: “We hebben heel veel met lange ballen gespeeld”

Een nederlaag die hard aankwam bij de Leuvenaren. “Een zeer grote teleurstelling", stelde Sari Kees voor de camera van Eleven Sports. “De cijfers zijn ook zwaar, misschien iets te zwaar, maar ik denk wel dat we zeker op basis van de tweede helft verdiend verloren hebben.”

“Anderlecht had veel meer grinta en stond tactisch heel goed. Ons spel is in opbouw normaal goed, maar we raakten er gewoon niet door. Het was een beetje paniekvoetbal bij momenten.”

Quote Er is niks verloren, maar elke wedstrijd zal nu gewonnen moeten worden. Anders is het gedaan Sari Kees

“We hebben heel veel met lange ballen gespeeld. Ik denk dat we in deze match in totaal evenveel lange ballen gespeeld hebben dan dat we in alle wedstrijden voordien hebben gedaan. Normaal spelen we heel mooi combinatievoetbal. Anderlecht heeft ons goed geanalyseerd hebben en ons goed op onze sterke punten gepakt.”

“We moeten dit de volgende match rechtzetten. Er is niks verloren, maar elke wedstrijd zal nu gewonnen moeten worden. Anders is het gedaan”, besluit Kees.

Niet op de afspraak

“We waren niet op de afspraak”, zegt coach Jimmy Coenraets op OHLeuven.com “We begonnen heel hevig en alles ging ook volgens plan. Zo kwamen we gevaarlijk in het laatste derde van het veld, zetten we dat om in kleine kansen en uiteindelijk ook tot een doelpunt. Daarna veranderden we ineens van mindset en in plaats van de score te vergroten, gingen we de voorsprong verdedigen en dan zagen we dat we deze keer defensief tekort kwamen.”

“Het veld heeft zijn aandeel in het verlies. Wanneer je als team voetbal wilt brengen, heb je er ook een veld voor nodig. Sommige korte passes kwamen gewoon niet aan door het veld. Maar goed dat was voor beide teams het geval. Anderlecht heeft voldoende kansen gehad om de score te vergroten.”

“Wij kwamen in de tweede helft heel snel tot een grote kans, maar Cranshoff schoot hoog over. Een ideaal moment om de wedstrijd naar ons toe te trekken, maar we misten de kans. Wat erna volgde, was een inspiratieloos Leuven. Veel te onstuimig in balbezit, veel lange ballen die nergens toe leidden en te weinig het Leuvense spel. Daarnaast was Anderlecht ijzersterk in de omschakelingen en wisten ze ons telkens opnieuw hoog onder druk te zetten”, besluit Coenraets op de clubsite.