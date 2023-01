Sari Kees en OH Leuven Women spelen gelijk tegen Anderlecht: “We kunnen wel leven met de 0-0"

Geen doelpunten in de topper tussen OH Leuven Women en RSCA Women. Beide ploegen gaven elkaar geen duimbreedte toe en moesten achteraf tevreden zijn met een punt. De Leuvenaren behouden zo wel hun leidersplaats.

De wedstrijd begon nochtans veelbelovend. Janssens ontglipte aan de buitenspelval en vertrok helemaal alleen richting doelvrouw Odeurs. De flankspeelster van de thuisploeg besloot echter over en naast. Buiten nog een schotje van Detruyer kregen de toeschouwers in deel één van de eerste helft weinig om zich aan op te warmen.

Na 22 minuten dan toch eens Anderlecht. Wijnants testte Evrard, maar die stond pal. Aan de overkant kreeg Janssens nog een tweede grote kans na een voorzet van Cattoor. Opnieuw, deze keer met links, trapte ze over. Anderlecht ging bijna met een voorsprong rusten. Na een hoekschop duwde Vanwynsberghe het leer naar de korte hoek, maar Van Belle redde vanop de doellijn.

De tweede helft draaide op een sisser uit. De bezoekers kwamen via Wijnants nog het dichtst bij de winnende treffer, maar de 0-0 ging niet meer van het scorebord.

Heel georganiseerd

“Dat het een wedstrijd was van twee sterke blokken tegen elkaar? Ik denk het wel, in de eerste wedstrijd (2-3-overwinning voor OH Leuven, red.) was dat net hetzelfde”, doet Sari Kees haar verhaal voor de camera van Eleven Sports. “Toen konden wij met een gelukje er nog overgaan in de laatste minuut. Nu bleef het bij een gelijkspel.”

“We kunnen wel leven met deze 0-0. Het is zoals vorig jaar dat het in de play-offs bepaald zal worden en niet op dit moment. Volgens mij hadden we geen schrik om te verliezen. Beide ploegen wilden net heel graag winnen. We spelen allebei heel georganiseerd en daar moet de nadruk opgelegd worden, want de kleinste foutjes worden op dit niveau afgestraft.”

“Het ging een beetje op en neer en de wind speelde ook zijn rol. In de laatste vijf minuten van de tweede helft had het misschien niet langer mogen duren dan vijf minuten of we konden een goal tegenkrijgen. Ik sta hier met een goed gevoel. Ik denk gewoon ‘op naar de volgende matchen’ en in de play-offs zal het alles of niets zijn”, besluit Kees.