Sari Kees en OH Leuven Women klaar voor topper tegen Anderlecht: “Het is belangrijk dat we rust uitstralen”

Een wedstrijd die al een hele tijd met stip staat aangeduid. Dat is het minste wat je kan zeggen over de topper tussen Anderlecht en OH Leuven Women. Zaterdagnamiddag kijken beide ploegen, die na negen wedstrijden nog steeds het maximum van de punten hebben, elkaar in de ogen.

Zowel OH Leuven als Anderlecht kunnen een uitstekend rapport voorleggen. Ze tellen allebei 27 op 27 en scoren aan de lopende band. OH Leuven wist al 37 keer het net te laten trillen, Anderlecht 35. Ook het aantal tegendoelpunten is indrukwekkend. Anderlecht kreeg nog maar zeven doelpunten binnen, OH Leuven doet nog beter met slechts twee tegendoelpunten na negen wedstrijden.

“We zien RSCA als eender welke topploeg in onze competitie”, stelt kapitein Sari Kees op de website van OH Leuven. “We moeten ook niet doen alsof het dé beslissende wedstrijd van het seizoen is, want dan leggen we onszelf gewoon te veel druk op. Zoals steeds hebben we donderdag tactisch getraind en vrijdag de puntjes op de i gezet. Nu zijn we klaar voor het weekend.”

Efficiëntie

“Het is belangrijk dat we rust uitstralen. Ik denk dat het zo’n match gaat worden waar beide ploegen afwachtend zullen spelen. Dus dan komt het aan op efficiëntie. De ploeg die het eerst scoort, zal proberen die score vast te houden. Beide ploegen zijn tactisch sterk genoeg om dan een wedstrijd volwassen uit te spelen. Onze sterkte dit jaar is zeker efficiëntie. En ook gewoon ervaring. In de goal hebben we dan ook nog eens Nicky Evrard. Beter kan je niet wensen, hé?”, knipoogt Kees op OHLeuven.com.

Dit seizoen kunnen de Leuvenaren rekenen op Ella Van Kerkhoven, die de overstap maakte van Anderlecht. “Ik kan beamen dat het niet echt leuk is om tegen Van Kerkhoven te spelen als verdediger. Ze gaat heel strak in het duel. Het is fijn om zo’n aanvallende kracht in ons team te hebben. Ella scoort veel, kan dat vanuit alle hoeken en brengt ons heel wat bij op vlak van ervaring.”

De topper gaat zaterdag voor de gelegenheid door in het Lotto Park. “In een groot stadion spelen is altijd leuk en zeker tegen RSC Anderlecht. Ook zullen er wel wat supporters van ons aanwezig zijn, wat maakt dat de hele ploeg extra hard toeleeft naar de match. We hebben er zin in”, besluit Kees op de clubsite.