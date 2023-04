Sarah Wijnants (RSCA Women) wil zaterdag al die zesde titel op rij veroveren: “Winnen op OHL wordt zware opdracht”

De landskampioen deed in de clasico tegen de Luikse rivaal dus wat het moest doen om de titelkansen hoog te houden: winnen. En dat deed het met veel overtuiging. Al vroeg in de wedstrijd zag Smits een voorzetschot op de bovenkant van de dwarsligger belanden. In plaats van 1-0 werd het na ruim een kwartier bijna 0-1, maar diezelfde Smits was na een snelle rush op tijd teruggekeerd om haar ploeg van een achterstand te behoeden. Halfweg was het de beurt aan Vatafu om het doelhout te treffen. Met de rust in zicht kwam RSCA via een strafschop van Wijnants, na een fout op Deloose, dan toch verdiend op voorsprong. Diezelfde Wijnants lag halfweg de tweede periode aan de basis van de 2-0. Haar voorzet werd immers in eigen doel gekopt. Boeken toe en focus op OHL A

“Op drie speeldagen van het einde vier punten meer tellen dan uw dichtste belager en enig overgebleven titelconcurrent, dat geeft een goed gevoel. Maar we gaan het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is”, blijft Sarah Wijnants bescheiden. “Zaterdag op OHL kunnen we kampioen spelen, maar de druk ligt vooral bij OHL A, dat eigenlijk moet zegevieren om haar titelkansen gaaf te houden. In het slechtste scenario beginnen we na ons onderling duel met één punt voorsprong aan de laatste twee wedstrijden. We beseffen dat de opdracht tegen Leuven niet eenvoudig is, maar met een 1 op 6 in de onderlinge duels van de reguliere competitie werden we veel te karig beloond.”

Fel gegeerd

Tegen Standard maakte Sarah Wijnants haar veertiende treffer. De flankspeelsters heeft ook al twintig assists achter haar naam staan. Logisch dat ze de aandacht trekt van andere clubs (uit het buitenland).

“Het klopt dat er interesse is in mijn persoon, maar zolang ik bij Anderlecht speel, concentreer ik me op deze club. Een mooie (buitenlandse) aanbieding zal ik steeds onderzoeken, maar alles zal moeten kloppen. Ik ben ook nog aan het praten met mijn huidige club, die zich nog meer wil professionaliseren. Het is de droom van elke voetbalster om prof te kunnen zijn en van het voetbal te kunnen leven. In België maken we zeker stappen, maar toch liever gisteren dan morgen zou ik prof willen zijn”, lacht ze.