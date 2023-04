Sarah Wijnants (RSCA Women) wil zaterdag al die zesde titel op rij veroveren: “Winnen op OHL is een zware opdracht”

voetbal jupiler pro league Miron Muslic start Europe Play-Offs met Cercle Brugge zaterdag tegen Standard: “Ik ben extreem trots”

Weinigen hadden er voor aanvang van het seizoen rekening mee gehouden dat Cercle Brugge zich bij de eerste acht zou kunnen kwalificeren voor de Europe Play-Offs. Bij de Vereniging zelf leefde die ambitie evenwel al heel lang. “Fantastisch dat we dit konden realiseren, maar nu willen we ook in de nacompetitie hoge ogen gooien”, legt coach Miron Muslic (40) de lat meteen zo hoog mogelijk.