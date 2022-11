Sarah Wijnants (RSCA Women) scoort en laat scoren tegen Club YLA: “Enig minpuntje is dat we te makkelijk doelpunten slikken”

vrouwenvoetbal - super leagueDe vrouwenploeg van RSCA A heeft zich na het 2-3-verlies tegen OHL A herpakt tegen Club YLA. De zege kreeg echter pas gestalte in de tweede periode, waarin een 1-2-achterstand bij de rust werd omgebogen in een 5-3-overwinning. Sarah Wijnants eiste met een doelpunt en twee assists een hoofdrol op bij RSCA Women.

Ondanks de 2-3-nederlaag in de topper tegen OHL A vorige week in het Lotto Park behield trainer Dave Mattheus het vertrouwen in de basisploeg. Hij stuurde dus Odeurs, Speeckaert, Vanwynsberghe, Colson, Deloose, Tison, Vtafu, Buabadi, Minnaert, Wijnants, Jacobs het veld op.

Paars-wit begon slap aan de match en dat resulteerde al snel in de 0-1 via Ariyo, die te makkelijk door het centrum van de defensie kon glippen om zo Odeurs te verslaan. Tison zorgde op aangeven van Wijnants halfweg voor een opflakkering, maar in het zicht van de rust konden de bezoekers een tweede keer scoren via Vanmechelen.

De preek tijdens de koffiebreak van trainer Dave Mattheus heeft zijn effect niet gemist, want RSCA kwam sterk uit de kleedkamer. Een hoekschop van Wijnants, die werd doorgekopt, kon door Vanwynsberghe aan de tweede paal in doel verwerkt worden. In een hels laatste kwartier kon de landskampioen nog drie keer scoren. Wijnants kopte een voorzet van Buabadi mooi binnen en ook Minnaert maakte op aangeven van Wijnants een fraai kopbaldoelpunt. Twee minuten voor tijd zorgde Toloba voor de 5-2. Vanmechelen legde in de slotminuut via een vrije trap de 5-3-eindcijfers vast.

Preek coach mist effect niet

Natuurlijk was Sarah Wijnants tevreden met de zege.

“Iedereen was gebrand om sportieve revanche na het verlies tegen OHL A, maar op tien minuten in de eerste helft na, speelden we onder ons niveau. We waren absoluut niet bij de les. De coach heeft ons tijdens de rust gewezen op onze tekortkomingen. Met het gewenste effect. Na de pauze heeft Club nog nauwelijks meegedaan en hebben we quasi voortdurend op hun speelhelft gestaan. Gelukkig scoren we vlot, jammer genoeg incasseren we iets te makkelijk doelpunten. Dat is het enige minpuntje. Of beter, het is een werkpunt voor het ganse team en niet alleen van de defensie. Verdedigen en aanvallen doe je immers als ploeg”, stelt Sarah Wijnants , die al twaalf assists achter haar naam heeft staan.

Doelpunten: 11’ Ariyo, (0-1), 19’ Tison (1-1), 39’ Vanmechelen (1-2), 53’ Vanwynsberghe (2-2), 74’ Wijnants (2-3), 82’ Minnaert (4-2), 88’ Toloba (5-2), 90’ Vanmechelen (5-3)

