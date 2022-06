Sarah Vermeir moet stoppen met speerwerpen: “Met een prothese in de heup is het weinig waarschijnlijk dat ik ooit nog kan gooien”

AtletiekHet leek even dat Sarah Vermeir onverwoestbaar met speerwerpen zou doorgaan, maar daar lijkt een einde aan te komen. Ten gevolge van verschillende blessures heeft ze dat speerwerpen moeten opgeven. “Ik wou dolgraag voort werpen, maar met een prothese in de heup is het weinig waarschijnlijk dat ik ooit nog kan gooien”, zei ze.

Sarah Vermeir (37) leek wel klaar om nog jaren door te gaan met speerwerpen, maar dat was blijkbaar onmogelijk geworden. “Ik begon met atletiek toen ik amper zes jaar oud was”, vertelde ze. “Ik trok daarvoor naar de piste in Opwijk, die, achteraf bekeken, te kort was. Vooral de bochten bleken te scherp en telkens naar links draaien deed me geen deugd. Daarnaast kwam er het blokkeren van de linkervoet bij de afworp in het speerwerpen.”

Sarah Vermeir, een moeder van vier, beperkte zich niet tot de atletiek, maar speelde tevens volley en was, meer recent, actief in het padel. “Stil zitten lag me niet, maar ik dacht niet dat ik mijn lichaam zo zwaar zou belasten. Het speerwerpen kreeg altijd wel voorrang. Dat zorgde voor enkele hoogtepunten. Ik bracht mijn persoonlijk record op 51,87m en werd tweemaal nationaal kampioen, in 2017 en in 2019. Dat was best een mooi resultaat, want ik moest het in de periode ervoor meestal opnemen tegen de Gentse Melissa Dupré”, lachte ze.

Heupen versleten

Sarah Vermeir trok in de loop van de jaren naar Olympic Essenbeek Halle en maakte daar het mooie weer in de interclubs. “Dat ging steeds wat moeilijker en ik hoopte dit jaar nog eens te kunnen deelnemen. In de plaats daarvan kreeg ik het bericht dat mijn beide heupen versleten waren en dat een heupprothese langs de twee kanten zich opdrong. Daarnaast riskeer ik ook een operatie aan de schouder. Het ziet er naar uit dat padel mij geen deugd heeft gedaan”, zuchtte ze.

In die omstandigheden blijft Sarah Vermeir nog maar weinig hoop over om ooit nog met de speer te werpen. “Ik hoopte nochtans op een comeback wanneer alle ingrepen voorbij zijn. Maar ik moet mezelf geen valse hoop geven. Ik verwacht niet dat ik ooit nog aan speerwerpen zal kunnen doen met één of twee protheses in de heupen. Ik vind het spijtig nu al te moeten stoppen, maar ergens hoop ik nog te kunnen sporten in de toekomst.”

