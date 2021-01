Sarah Cools (Antwerp Volley) ontmoet dit weekend haar ex-ploeg, de Limburg Ladies

“Het Ladies Volley Team van Limburg is erg sterk”, waarschuwt Sarah Cools meteen. “Ze horen bij de titelfavorieten en dat is terecht, want er schuilt heel veel kracht in het team. Ze spelen in een mooie zaal, heel centraal gelegen in de Limburgse provincie. Ik ben blij om iedereen terug te zien, want LVL - zoals ze zich graag noemen - is een supertoffe ploeg. Ik hou wel van de Limburgse mentaliteit. Versta me niet verkeerd: ik ben met veel plezier naar Antwerpen gekomen. Het is dichter bij huis en hier vind ik ook een fantastisch warme club.”