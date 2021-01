Sarah Cools (Antwerp Volley) hunkert bij het begin van het nieuwe jaar naar de heropstart van de volleybalcompetitie

Pluspunten zoeken

“Het feit dat we later aan de competitie beginnen, moeten we gewoon aanvaarden”, constateert Sarah Cools. “Er zijn geen voor- of nadelen aan verbonden. We moeten - en dat geldt voor alle ploegen - zo snel mogelijk het goede ritme vinden. We zijn zeer fit uit die lange periode gekomen. Het is voorlopig nog wat zoeken naar het juiste balgevoel. We zullen, zoals de anderen, hele goede matchen spelen. Onze ploeg is jong en enthousiast. Er zal wel eens een afwisselende prestatie tussen zitten, maar dat moeten we dan maar trachten te beperken. Als een hecht team kunnen we dat. Er zijn genoeg pluspunten waaraan we ons kunnen optrekken.”