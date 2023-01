Sarah Bovy: “Voor de derde maal naar Le Mans, ik kan het zelf amper geloven”

autosport“Voor de derde maal naar Le Mans, ik kan het zelf amper geloven”, steekt de Brusselse Sarah Bovy van wal. Bovy, die in het voorjaar 34 wordt, is één van de drie rijders van het 100% vrouwelijke Iron Dames Team.

Samen met de Deense Michelle Gatting en de Zwitserse Rahel Frey zal Sarah Bovy in 2023 opnieuw het WK uithouding of FIA WEC betwisten: “We doen dat opnieuw met hetzelfde team, maar onze wagen is wel anders. De Ferrari 488 GTE heeft plaatsgemaakt voor een Porsche 911 RSR. Dat heeft alles te maken met het feit dat Lamborghini, het team waar we sinds dit jaar mee samenwerken, geen wagen heeft die aan de GTE-reglementen van het WK en Le Mans beantwoordt. De Porsche is een oplossing voor één seizoen, maar wel een die me bevalt. De Porsche ligt me echt en de testen zijn tot dusver echt goed verlopen. Ik kijk enorm naar de eerste race uit, in maart in Sebring. Het feit dat ik Le Mans met Porsche en Ferrari zal gereden hebben, draagt voor mij ook tot de totaalervaring bij.”

Sarah Bovy is echt enthousiast over het seizoen dat eraan komt: “Zeker mijn derde start in Le Mans is iets emotioneel. Het is de honderdste verjaardag van de mythische wedstrijd en ik ben ervan overtuigd dat er heel veel rijders willen starten. We zijn echter met 186 gelukkigen en ik maak van die groep deel uit, dat is iets wat ik amper besef. Ik denk dat deze eeuwfeesteditie iets bijzonder gaat worden en ik hoop dat ik voldoende zal beseffen wat er op mij afkomt.”

Ook naar Daytona

Naast het FIA WEC zal Sarah Bovy ook de 24 Uur van Daytona rijden, eind januari. “Ik kijk daar ook enorm naar uit, want dat is nog zo’n mythische plaats om te racen.” Bovy doet het in Florida met een Lamborghini Huracan GT3 waarin we verder de Iron Ladies Rahel Frey, Sarah Bovy en Michelle Gatting vinden.

Maar dat is nog niet alles, we zien Bovy ook in de GT World Europe Endurance terug, al kon de Brusselse dat zelf nog niet bevestigen. De ELMS staat niet op het programma van de Iron Dames. We zien Bovy dus tweemaal in eigen land, voor de Belgische manche van het FIA WEC en de 24 Uur van Spa.

