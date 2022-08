Sarah Bovy schrijft geschiedenis in de TotalEnergies 24 Hours of Spa

autosportSarah Bovy heeft een kinderdroom in vervulling zien gaan. De 33-jarige Brusselse won in de 74ste editie van de TotalEnergies 24 Hours of Spa haar klasse, de Gold Cup en dat met drie andere racende dames. In hun Ferrari 488 GT3 van het team Iron Dames was Sarah Bovy met veel verwachtingen aan de race begonnen en die verwachtingen loste zij dus volledig in.

De 74ste editie van de TotalEnergies 24 Hours of Spa werd een enorm succes. Niet enkel daagden 75.000 toeschouwers op voor de klassieker in de Ardennen, in de klasse Gold Cup ging de winst naar een volledig vrouwelijk team. Naast Sarah Bovy zegevierden ook de Zwitserse Rahel Frey, de amper 18-jarige Française Doriane Pin en de Deense Michelle Gatting.

“Het was een enorm zware race voor iedereen", vertelt een duidelijk ontroerde Sarah Bovy na de zege in Spa-Francorchamps. “Ik heb hier heel mijn leven naar uitgekeken, dit is een hoogtepunt in mijn carrière, samen met dit schitterende team en mijn fantastische teamgenoten. We hebben alle vier enorm hard gevochten en voor mij is dit ook belangrijk om te laten zien dat de autosport ook voor vrouwen tot succes kan leiden. Ik hoop echt dat deze zege heel veel jonge meisjes kan motiveren ook de stap naar de autosport te zetten. Autosport is ook voor hen bereikbaar. Ik heb geen enkel idee waar dit prachtig avontuur zal eindigen, maar ik wil er nu eerst echt wel van genieten en me volledig realiseren wat ik hier bereikt heb.”

Leider in kampioenschap

De Ferrari 488 GT3 van de vier racende dames kende een vlekkeloze race, met een zeer verdiende zege als resultaat. Het viertal voert nu ook het kampioenschap in de Gold Cup aan en dat met nog twee wedstrijden te gaan: Hockenheim begin september en Barcelona in oktober.

Een andere Brusselaar die succes kende in Spa, was de jonge Ulysse De Pauw. De Pauw eindigde tweede in de Gold Cup, in een Audi van het Belgische WRT, achter de vier dames. De Pauw kende een moeilijke start van de race, maar vocht terug tot een mooie tweede plaats. Voor De Pauw was het zijn eerste deelname aan de grootste GT-race van de wereld.

Lees ook: meer autosport