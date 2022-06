Sarah Bovy met Ferrari voor de tweede maal in Le Mans: “Als ik een weekend niet race, begin ik het al te missen”

“Ik blijf het onwaarschijnlijk vinden wat me nu overkomt”, lacht Sarah Bovy tijdens het begin van het interview. “Ik ben met Iron Dames in een prachtig project terechtgekomen en geniet van ieder moment dat ik hier rijd. Ik leef nu ook echt alsof ik professioneel rijder ben, met fysieke en mentale voorbereidingen op maat. Dat is met een driedubbel programma zeker nodig. Anderzijds kan ik nog niet van de autosport leven, wat maakt dat ik dit drukke programma ook nog combineer met andere opdrachten.”

Bovy rijdt immers niet alleen de 24 uur van Le Mans en het FIA WEC, ze komt met hetzelfde team ook uit in de Le Mans Series en de GT World Europe Endurance, waar ze afgelopen zaterdag in Paul Ricard op het podium in haar categorie stond. “Op het einde van 2021 dacht ik aan een dubbelprogramma. De aankondiging van het drievoudige programma was een soort vroegtijdig kerstgeschenk. Ondertussen werk ik vaak raceweekend na raceweekend af. Als ik een weekend niet race, begin ik het al te missen.”

Tweemaal Le Mans

“Eén keer deelnemen was al fantastisch, tweemaal is onwaarschijnlijk en wie weet wat de toekomst brengt. Al probeer ik werkelijk zoveel mogelijk in het heden te leven en ervan te genieten. We starten echter niet zonder ambitie, want met het trio dat we vormen en de kwaliteiten van het team en de Ferrari 488 GTE Evo moet een top vijf er zeker inzitten, al is in deze race niets te voorspellen.”