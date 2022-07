Sarah Bovy met Ferrari aan de start van ‘haar wedstrijd’. “Als jong meisje sliep ik aan het circuit”

“Ik hou niet zo van voorspellingen, maar uit de voorbije wedstrijden blijkt dat we wel bij de les zijn en uiteraard heb je als sportvrouw ook ambities. Een podium is dan ook ons doel, al zal de concurrentie stevig zijn en is in deze wedstrijd nooit iets zeker. We zijn als team zeer goed voorbereid en ik kijk enorm naar de race uit, want het is de allereerste maal dat ik in dergelijke omstandigheden aan de start verschijn. In het verleden maakte mijn beperkte budget vaak dat ik mijn kansen niet optimaal kon verdedigen, maar dat is nu toch wel verleden tijd.”