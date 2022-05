Sarah Borremans wint PK bij de elites in Halle: “Eerste titel na zeer merkwaardig kampioenschap”

Ongewoon

Alle lof voor Sarah Borremans. Zij won bij de elites. “Vijftien keer nam ik al deel aan een provinciaal kampioenschap. In de kast liggen een pak zilveren en bronzen medailles, maar geen enkele gouden! Uiteraard vind ik het fijn om deze titel aan mijn palmares te mogen toevoegen. Het werd inderdaad in alle opzichten een uniek PK. Bij de vier vluchters zat er niemand uit Vlaams-Brabant. Plots hoorden we omroepen dat we na de volgende ronde moesten sprinten voor onze plaats. Er werd in het peloton nochtans hard gereden. Vanaf dat moment moesten we van het ene moment op het andere met een andere ingesteldheid koersen. Het werd een koers in de koers. Ik wist dat ik vooral Naomi De Roeck in de gaten moest houden. Dat is ook uitgekomen.”