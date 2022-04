Sara Van Exem en Vlamvo Vlamertinge promoveren naar tweede nationale: “Benieuwd of er enig niveauverschil is”

Aan de top van derde nationale A moesten de plaatsen op de laatste speeldag nog worden verdeeld. Met Gooik, Vlamvo, Kruikenburg en Zele-Berlare stonden vier ploegen op een zakdoek van vijf punten. De kalendermaker zorgde voor een prachtige apotheose, want op de slotdag stond de top vier tegenover elkaar. Uiteindelijk ging de titel naar Gooik dat met 3-0 tegen Zele-Berlare won. De Oost-Vlaamse ploeg maakte het de Vlaams-Brabanders wel lastig (25-23, 25-20 en 27-25), terwijl concurrent Vlamvo tegen Ternat op een gemakkelijke overwinning leek af te stevenen. De bezoekers konden de eerste twee sets amper punten scoren (25-14, 25-15). “Er was vrij veel volk in onze sporthal, ik denk dat de speelsters van Kruikenburg onder de indruk waren”, aldus de 34-jarige passeur Sara Van Exem. “Terwijl wij uitstekend aan de partij begonnen en de eerste twee sets nooit in de problemen kwamen.”

“In set drie kantelde dat plots. Kruikenburg werd sterker, we kwamen veel punten achter omdat we bij de receptie problemen hadden”, klinkt het. “Dat zette zich in de vierde set voort Alleen konden we, toen Kruikenburg op setbal stond, terugslaan en het verschil kleiner maken.”

Feestje met de supporters

Waardoor Vlamvo, na 17-25 in de derde set, set vier (23-25) nog spannend maakte. In de beslissende tiebreak maakte de thuisploeg de klus toch af (15-9). “We sloegen snel een kloofje en hielden die voorsprong vast waardoor we de promotie naar tweede nationale mochten vieren”, gaat Van Exem voort. “ Klimmen via de titel is altijd nog net iets mooier, maar dat was aan het feestje met de supporters niet te zien. Gelukkig dat die fans opnieuw mogen komen. We zijn allemaal blij dat de competitie niet opnieuw werd stilgelegd.”

Bij Vlamvo wordt uitgekeken naar het eerste seizoen in tweede nationale. Die competitie wordt met ongeveer dezelfde speelsters – Maxine Deleu stopt, twee jongeren uit de B-ploeg schuiven door – aangepakt. “Een nieuwe uitdaging”, besluit Van Exem. “Ik ben benieuwd of er een niveauverschil is. Wat de ambitie van coach Kris Van Boxelaer is, weet ik nog niet. We proberen zo hoog mogelijk mee te draaien.”

