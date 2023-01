Sanne Laurijssen vond in regen een bondgenoot en snelde naar haar eerste Belgische veldrittitel

Sanne Laurijssen uit Zoersel kroonde zich zaterdagvoormiddag in Lokeren tot Belgisch kampioene veldrijden bij de meisjes nieuwelingen. De renster van het WAC Team was bijna één minuut sneller dan Zita Peeters. Lien Schampaert gaf nog een halve minuut meer toe.

Voor Laurijssen is dit de eerste nationale titel ooit. “Bij de aspiranten haalde ik wel altijd het podium, maar stond ik nooit op het hoogste schavotje”, vertelde ze zaterdagmiddag. “En toen ik hier vorige woensdag kwam verkennen was ik toch wat beginnen twijfelen. De omloop lag toen een stuk droger. Door de regen van de voorbije dagen werd het parcours veel glibberiger, je kon minder goed naar boven rijden en er moest meer gelopen worden. In mijn voordeel.”

Tien zeges

Nochtans was de start van Laurijssen niet overweldigend. “Maar ik kon wel snel en goed opschuiven”, ging ze verder. “Op die steile klim ging ik nog tijdens de eerste ronde over Lore De Geest waardoor ik aan de leiding kwam. Die positie stond ik niet meer af. Tijdens de tweede ronde had ik snel door dat ik een mooie voorsprong aan het verwerven was. Dus besefte ik dat ik geen overdreven risico’s mocht nemen. In ronde twee en drie probeerde ik mijn eigen tempo te behouden. Dat lukte heel goed. Voor de start hoopte ik het podium te halen. In mijn achterhoofd dacht ik ook wel eens aan de titel. Logisch als je reeds tien keer won. Al weet je nooit wat in zo’n wedstrijd kan gebeuren.”

Geen sprint

Zaterdag was dat voor de sportstudente aan het Mariagaarde Instituut in Westmalle het allermooiste. De tweedejaarsnieuwelinge blijft tot en met de Sluitingsprijs in Oostmalle (26/2) crossen. Daarna bouwt ze een rustperiode in. Om later dit jaar haar wegcampagne op te starten. “Op de weg trek ik ook wel mijn plan, maar ik heb geen goeie spurt zodat mijn resultaten een stuk minder zijn dan in het veld”, besloot Laurijssen die al van bij de miniemen koerst en tot nog toe het WAC Team trouw bleef. “Voor mij is het wegseizoen in de eerste plaats voorbereiding voor de cross.”