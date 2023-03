Sanne Guelinckx en Haasrode Leuven krijgen zaterdag Fixit Kalmthout over de vloer: “We zijn heel veel stappen aan het zetten”

“Het was een match waarin wij absoluut niets te verliezen hadden”, blikt Guelinckx terug. “We speelden tegen de bekerwinnaar. We wilden vooral laten zien dat we op training opnieuw stappen hadden gezet en klaar waren om Fixit Volley Kalmthout dit weekend te mogen ontvangen.”

“Als je zo’n match aanvat, moet je altijd gaan voor de stunt. Je moet erin geloven en dat hebben ze wel gedaan. Ze hebben zich zeker geweerd. Ik kan zeker leven met de setstanden (22-25, 22-25 en 18-25) en de groep ook.”

“Het was jammer dat we de tweede set niet pakten. Ik ben er echt van overtuigd dat we daar een set lieten liggen. We stonden 22-21 voor en verloren die set met 22-25, wat een servicereeks was die we niet verwerkt kregen.”

Huid duur verkocht

“We speelden goed en konden aanspraak maken op meer. Elien Mattheuwsen was ongelofelijk goed. Lore Gielkens traint al twee weken zeer goed, greep haar kans en speelde een heel degelijke wedstrijd. De rest heeft het ook goed gedaan, maar deze twee speelsters sprongen er voor mij uit.”

“Het blijft natuurlijk tegen de bekerwinnaar. Winnen had dan ook enorm straf geweest, maar we hebben absoluut laten zien wat we kunnen. We hebben onze huid duur verkocht.”

Dubbel gevoel

“Ik ben wel heel fier op de manier waarop mijn groep heeft gespeeld. We zijn heel veel stappen aan het zetten met verschillende spelers op verschillende posities en dat begint zich te vertalen op het veld.”

“Ik vind het jammer dat het seizoen er bijna opzit. Aangezien dat Fixit Kalmthout al heeft laten weten dat ze sowieso geen play-downs zullen spelen, stopt het seizoen voor ons binnen twee weken. Op 18 maart staat onze laatste match op het programma.”

“Het is met een heel dubbel gevoel dat ik daar naar kijk. Het is voor mij een hele zware periode geweest, maar het is een ongelofelijk toffe groep met een grote werkmentaliteit”, besluit Guelinckx.

Lees ook: meer volleybal