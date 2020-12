Sanne Desplenter en Basket Waregem onderuit in tweede helft: “Tijdens de rust geloofden we in de overwinning”

Basket Waregem speelde een sterke eerste helft bij elkaar. Het stond slechts een paar puntjes op achterstand bij de rust. Een onverhoopt resultaat op dat moment, iets waar ze bij Waregem terecht heel trots op waren. “We speelden inderdaad een heel sterke eerste helft”, klinkt het bij Sanne Desplenter. “We speelden goed op elkaar in. We mogen heel trots zijn dat we het in de eerste helft zolang hebben volgehouden.”

Na de rust ging het echter ontzettend snel de verkeerde richting uit. In het derde quarter speelde Kangoeroes de Waregemse dames van het kastje naar de muur met een 33-7-tussenspurt. “Vanaf het moment dat ze zone begonnen te spelen hebben we niet meer op de juiste manier gereageerd. We voerden onze tactische patronen niet uit zoals het moest en dan kwamen de scores van Kangoeroes heel snel. Zelfs scoorden we ontzettend moeilijk.”

Elke dag trainen

De eerste helft was het beste wat we van Basket Waregem al te zien kregen dit seizoen. “Tijdens de rust waren we verrast dat het zo goed ging. We hadden dan ook hoop op een stuntzege en motiveerden elkaar heel hard,” gaat Desplenter verder. “Aan onze ingesteldheid zal het echter niks veranderen dat we opnieuw met ruime cijfers verliezen. We wisten dat het een zwaar seizoen zou worden, met vallen en opstaan. We proberen zoveel mogelijk bij te leren en te pakken hoe het allemaal komt. Het kopje laten hangen, dat zullen we niet doen.”

Er staan geen vrije vakantiedagen voor Waregem in het kerstverlof op het menu. “Wij blijven natuurlijk verder trainen. We hebben zelfs extra trainingen overdag. Het is een hele aanpassing aan Top Division Women. Zowel individueel als in ploeg. We hebben bijvoorbeeld nog niet de kracht of de ervaring die vele andere ploegen wel hebben. Stapje per stapje geraken we er wel”, besluit Desplenter heel eerlijk.