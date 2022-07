Sanne Cant (Plantur-Pura) naar de Tour: “Na Strade Bianche en Parijs-Roubaix nieuwe droom die uitkomt”

Acht etappes in ‘Le Tour de France Femmes avec Zwift’: vier vlakke, twee heuvelachtige en twee bergritten. De eindstreep van deze rittenkoers wordt getrokken op La Super Planche des Belles Filles. Het enige wat echt ontbreekt in deze Tour voor vrouwen is een individuele tijdrit. Plantur-Pura is het enige Belgische team aan de start van deze rittenkoers die zich voor een groot deel in de Vogezen zal afspelen. Het vrouwenteam van manager Philip Roodhooft maakte haar zestal bekend. Naast de Oostenrijkse kampioene Christina Schweinberger, de Duitse Laura Süssemilck en de Nederlandse Yara Kastelijn zitten drie Belgische rensters in de selectie: nationaal kampioene Kim De Baat, youngster Julie De Wilde en Sanne Cant.

“Met dit zestal mikken we op een etappezege”, benadrukt Roodhooft. “Dat wordt alles behalve evident, maar zomaar meerijden is niet het opzet. We gaan ons laten zien.”

Dromen realiseren

Een rit winnen wordt een hele grote uitdaging. Kim De Baat brak tijdens de voorbereidende ploegstage haar sleutelbeen en enkele ribben. Toch komt ze zondag in Parijs aan de start. “Nog altijd met een beetje pijn, maar draaglijk”, aldus De Baat. “In de Ronde van Frankrijk kruip ik in een dienende rol. Dat ik in de driekleur aan de start mag komen is een droom die in vervulling gaat.”

Met Julie De Wilde en Sanne Cant heeft Plantur-Pura twee troeven in sprints. De Wilde is de jongste deelnemer aan deze Ronde van Frankrijk en durft een heel klein beetje dromen van de witte trui van beste jongere. Cant snijdt een nieuwe episode in haar reeds rijk gevulde carrière aan. “Ik was al bijzonder blij dat ik dit jaar Strade Bianche en Parijs-Roubaix kon rijden”, geeft Cant mee. “Daar komt nu ook de Ronde van Frankrijk bij: een droom die werkelijkheid wordt. In de loop van het wegseizoen had ik steeds de indruk dat mijn conditie in stijgende lijn gaat. Op stage konden we een stevige basis leggen voor de Tour, een nieuw avontuur.”