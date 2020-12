Sanne Cant na eerste podium in Bredene: “Geen schande hier tweede te worden”

Blanka Vas kende in Bredene een blitzstart. De 19-jarige renster van Doltcini-Van Eyck-Proximus ging meteen naar de leiding, liep steeds verder uit en won onbedreigd. Haar derde seizoenzege! De strijd om plaats twee was boeiender. Cant reed in het wedstrijdbegin in die positie, maar moest Alicia Franck laten terugkeren en haar zelfs laten rijden. De Oost-Vlaamse liep vijftien seconden weg van Cant die in de tweede wedstrijdhelft gezelschap kreeg van Clara Honsinger. De nationale kampioene beet zich vast in het Amerikaanse wiel.

“Een geluk dat Clara Honsinger bij mij kwam”, gaf Cant toe. “Ik was een tempo aan het zoeken dat ik zelf niet gevonden kreeg. Eens zij bij mij kwam, vonden we elkaar redelijk goed. Voordien had ik niet het beste gevoel, ik maakte veel foutjes, was in gevecht met mezelf, maar naarmate de wedstrijd vorderde, kwam ik er door. Met Honsinger kon ik naar Alicia Frank rijden. Waardoor we in de finale met drie voor plaats twee streden.”

Steeds in stijgende lijn

Honsinger kwam in de slotronde ten val, ook Franck maakte enkele hectometer voor de finish in Domein Grasduinen een fout. Met kleine voorsprong snelde Cant naar de tweede plaats. “In die laatste ronde was het wat moeilijk om de situatie in te schatten”, ging Cant verder. “Ik wist niet hoe dicht Alicia Franck tegen haar limiet zat. Eén keer probeerde ik te prikken, ik had meteen enkele metertjes voorsprong. Van dan af ging ik voluit voor die tweede plaats. Ik besef dat niet iedereen hier aan de start kwam. Toch heb ik steeds de indruk dat het in stijgende lijn gaat. Niet vergeten dat we in deze periode veel wedstrijden afwerken. Die van vorige zondag in Dendermonde was een aanslag op ons lichaam. Uiteraard had ik de cross in Bredene graag gewonnen. Voor de start had ik Kay, Riberolle en Vas in gedachten. Ik denk niet dat het een schande is om na Vas tweede te worden. Dit had een veel ergere tweede plaats kunnen zijn.”

Cant komt deze week nog drie keer in actie. Vrijdag rijdt ze in Baal, zaterdag in Gullegem, zondag de Wereldbeker in het Nederlandse Hulst.

