Sandy Walsh schiet KV Mechelen naar de halve finales: “Wat een geweldig gevoel”

Voetbal Croky CupKV Mechelen zit in de halve finales van de Croky Cup, met dank aan een laat doelpunt van Sandy Walsh. De rechtsachter deed het bezoekersvak - de Mechelse bank incluis - ontploffen. “Het is de eerste keer dat ik het winnende doelpunt scoor in de slotminuten.”

Elke wedstrijd duikt Walsh wel enkele keren op in de vijandige zestienmeter. Zijn vorige doelpunt dateert van 10 september op het veld van... KV Kortrijk. “Massimo (Bruno, red.) - die ik nog ken van in mijn tijd in Anderlecht - en ik zeiden tegen elkaar dat we beiden niet echt zin hadden in verlengingen. Iedereen weet dat het een kwaliteit van mij is om te infiltreren in het strafschopgebied van de tegenstander. Vaak krijg ik die bal ook ingespeeld en kan ik afdrukken. Het gaf een geweldig gevoel toen ik die bal in doel zag verdwijnen. Ik ben blij dat we na 90 minuten kunnen terugkeren naar Mechelen. Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik het winnende doelpunt scoor in de slotminuten. Echt geweldig.”

Het zijn enkele woelige dagen geweest Achter de Kazerne. De nederlaag in Zulte Waregem zinderde na, de vraag naar versterking bij spelers en trainer was een gespreksonderwerp en er was de onduidelijkheid om een kapitaalsverhoging. Over dat laatste is intussen een principieel akkoord bereikt. “De spelersgroep is zich blijven focussen op de wedstrijden”, vertelde Walsh daarover. “Natuurlijk lees je de kranten. Als je je gsm opendoet, lees je alles wat er gebeurt. Er was wel communicatie tussen de directie en de spelersgroep, maar die was niet diepgaand. Wij zijn voetballers en moeten presteren op het veld.”

Er wacht KV Mechelen nu dus nog een strijd om twee fronten. Enerzijds zo snel mogelijk het behoud veiligstellen, anderzijds de bekerfinale halen. “In beide competities moeten we het proberen beter te doen. In de Beker willen we de finale halen. In de competitie willen we klimmen in het klassement naar de positie waarop we thuishoren.” In 2013 zat Walsh op de bank in de gewonnen bekerfinale van Racing Genk tegen Cercle Brugge. “Ik heb hem dus nog niet echt gewonnen. Daarom doet dit ook extra deugd.”

