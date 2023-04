Sandy Walsh (KVM) wil zich tegen Anderlecht helemaal klaarstomen voor bekerfinale: “Iets moois om naar toe te werken”

Voetbal jupiler pro LeagueEr is voorzichtig omgesprongen met Sandy Walsh (28), nadat de rechtsachter herviel in zijn hamstringblessure. Bij Malinwa weten ze nu eenmaal hoe belangrijk hij is. In de bekerfinale wil Walsh topfit zijn. “Het was mentaal allesbehalve simpel.”